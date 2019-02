Kriminalisti odkrili kriminalno združbo, ki je v Slovenijo pretihotapila 73 ljudi

Kot je povedal Belšak, so leta 2016 po začetku migrantskega vala zaznali, da se na območju Ljubljane pojavljajo člani kriminalne skupine petih tujih državljanov, ki so čez mejo spravili 73 migrantov večinoma iz Afganistana, Pakistana, Irana in Iraka.

V letu 2018 so te informacije uspeli potrditi in do februarja letos uspeli zbrati dokaze o 19 kaznivih dejanjih. Pet oseb, od tega štirje državljani Afganistana in en Pakistanec, slednji je bil v času preiskave že izgnan, so bili prosilci za mednarodno zaščito in so tekom preiskave tudi pridobili status. Tujci, stari med 24 in 32 let so na območju Slovenije izvajali aktivnosti za nezakonito spravljanje migrantov iz Hrvaške v Slovenijo in nato naprej v Italijo.