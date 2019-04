Kriminalna združba lomila ude ljudi in uprizarjala lažne prometne nesreče

Italijanska policija je aretirala 34 ljudi, ki so v zameno za izplačila zdravstvenih zavarovalnic uprizarjali lažne prometne nesreče in lomili okončine ljudi.

Prevare je policija odkrila šele potem, ko so eno osebo pretepli do smrti. Po informacijah pristojnih za prevarami stoji organizirana kriminalna združbe, katere tarče so bili odvisniki od drog, alkoholiki, duševni bolniki in drugi posamezniki z roba družbe.

Več kot 50 ljudi so odpeljali v tako imenovane "sobe groze", locirane v stanovanjih in zapuščenih skladiščih. Tam so jim dali anestetike, njihove okončine pa s ciljem povzročitve poškodb zadeli z vrečami, napolnjenimi z utežmi ali velikimi kamni.

Lažne prometne nesreče so kasneje uprizarjali na območjih znotraj mest, ki jih CCTV kamere ne pokrivajo, člani kriminalnih združb pa naj bi nato za domnevne žrtve nesreč poskrbeli tako, da so se predstavljali za njihove sorodnike in jim tudi zagotovili prevoz v bolnišnico.

Ena od nesreč se je ’zgodila’ tudi med vožnjo s trajektom med Palermom in Genovo, ko je domnevna žrtev trdila, da je padla po ladijskih stopnicah, navajajo italijanski mediji.

Osebam, ki so bile vpletene v kriminalno shemo, so nato plačali le nekaj sto evrov, medtem ko so bili njihovi zavarovalniški zahtevki vredni več tisoč evrov.

Med pridržanimi ljudmi so tudi zdravniki in fizioterapevti, ki so se podpisali pod lažna zdravniška potrdila, ter odvetnik, ki je vlagal zahtevke pri zavarovalnicah.

Po poročanju italijanskih medijev je kriminalna združba s prevarami zaslužila več kot dva milijona evrov na leto.

Zaradi podobnih prevar so v Italiji lani avgusta aretirali enajst ljudi.