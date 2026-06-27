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Črna kronika

Kriptogoljufi niso na dopustu: moški ostali brez več kot 40.000 evrov

Ljubljana, 27. 06. 2026 11.20 pred 35 minutami 1 min branja 7

Avtor:
A.K. STA
Kriptogoljufija

Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126.000 evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oz. aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami.

Na območju policijske postaje Ajdovščina je neznani storilec poklical oškodovanca prek aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon brez vednosti oškodovanca naložil nekaj aplikacij. Zatem je na neznan način vstopil v spletno banko ter z bančnega računa oškodovanca izvedel več transakcij v višini 40.000 evrov.

Policisti bodo zoper neznanega storilca podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Na območju Nove Gorice pa so policisti obravnavali spletno goljufijo, kjer je neznani storilec oškodovanca kontaktiral z več različnih telefonskih številk in ga prepričal, da je prek aplikacije za trgovanje s kriptovalutami opravil več nakazil v skupni vrednosti 47.700 evrov. Šlo naj bi za investiranje v delnice podjetja.

S PU Celje pa so sporočili, da so velenjski policisti obravnavali primer oškodovanca, ki je od aprila trgoval na spletni borzi, za katero se je pozneje izkazalo, da je lažna. V upanju na zaslužek je posameznik postopoma vložil okoli 38.000 evrov. Ko je ugotovil, da gre za prevaro in da denarja ne more dvigniti, je zadevo prijavil policiji.

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KOMENTARJI7

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travc
27. 06. 2026 12.15
😬🙏
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0 0
txoxnxy
27. 06. 2026 12.08
A so že kdaj koga izsledili in kaznovali ? Ne niso in tudi zelo malo verjetno je da ga kdaj tudi bodo ker ponavadi denar izgine v rusiji ali severni koreji . Zato imejte raje denar , če ga že imate doma v nogavici je bolj varen kot na banki .
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+1
1 0
tincoop
27. 06. 2026 12.05
Saj si jih ni pridelal s težkim delom. Pač je gemblal
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
27. 06. 2026 12.04
In problem je... kje? Ga ne vidim. Je pa to s prostovoljnimi prispevki, skoraj na dnevni bazi, res zanimivo, ni kaj.
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0 0
mackon08
27. 06. 2026 11.55
Ja seveda na whats app so poklicali in namestili program pa kaj še. Oškodovani je sigurno kaj potrjeval in to omogočil.
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0 0
Kimbo
27. 06. 2026 11.48
Naj mi nekdo pove kako lahko nekdo dobi dostop do spletne banke nekoga drugega. Prejsnjic sem zamenjal telefon in, da se aplikacija ponovno nastavi moraš na banko in skupaj z osebno bančnico tam nastavljat, ti na telefonu, ona na svojem službenem računalniku istočasno.... torej kako?
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+3
3 0
Hani Vajk
27. 06. 2026 12.17
Goljufi so ponavadi uslužbenci bank in celoten prenos "lastništva" uredijo z eno samo kodo, ki jo dobiš na sms. Pri NLB so še posebej talentirani. Žal se o tem ne govori veliko.
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0 0
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