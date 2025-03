Kripto goljufi spet na delu: dva občana ogoljufali za skupno 15.600 evrov

V prvem primeru se je občan z območja Slovenske Bistrice odzval na ponudbo neznanca, ki mu je po telefonu obljubljal zaslužek z nakupom kripto valut. Oškodovanec je na mobilni telefon namestil aplikacijo za oddaljen dostop in sporočil občutljive osebne oziroma bančne podatke, pri čemer so iz njegovega bančnega računa neznanci odtujili 8000 evrov.

Drugega oškodovanca z območja Maribora pa so neznanci prepričali v to, da na trgovalnem računu poseduje kripto valute v vrednosti dobrih 27.000 evrov, tudi on je posredoval občutljive podatke in na mobilnik namestil aplikacijo za oddaljen dostop, s čimer so neznanci pridobili dostop do njegovega mobilnega telefona in mu z bančnega računa odtujili skupno 7600 evrov.