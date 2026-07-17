Kriptogoljufi ženski pobrali več kot 50.000, moškemu pa 24.000 evrov

Mariborski policisti obravnavajo spletno goljufijo s kriptovalutami, pri čemer se je oškodovanka iz Maribora odzvala na oglas za finančno vlaganje, v nadaljevanju pa neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. Tako so ji z računa izmaknili več kot 50.000 evrov. Drug oškodovanec s ptujskega konca se je odzval na klic neznanca o tem, da naj bi bila njegova finančna sredstva oplemenitena, ter ga prepričal v to, da mu je omogočil dostop do spletnega bančništva, s tem pa mu je omogočil izvedbo transakcije v višini 24.000 evrov.

Kripto FOTO: Arhiv ponudnika

Pozor!

Pred kratkim smo poročali o porastu goljufij s kriptovalutami in drugimi prevarami, s katerimi se nepridipravi dokopljejo do spletnega računa in ga izpraznijo. Policija in banke namreč opozarjajo na porast nevarnih spletnih in telefonskih prevar, pri katerih neznanci z manipulacijo pridobijo dostop do bančnih računov ali osebnih podatkov žrtev, s čimer jim povzročijo veliko gmotno škodo.