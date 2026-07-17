Kriptogoljufi ženski pobrali več kot 50.000, moškemu pa 24.000 evrov

Mariborski policisti obravnavajo spletno goljufijo s kriptovalutami, pri čemer se je oškodovanka iz Maribora odzvala na oglas za finančno vlaganje, v nadaljevanju pa neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. Tako so ji z računa izmaknili več kot 50.000 evrov. Drug oškodovanec s ptujskega konca se je odzval na klic neznanca o tem, da naj bi bila njegova finančna sredstva oplemenitena, ter ga prepričal v to, da mu je omogočil dostop do spletnega bančništva, s tem pa mu je omogočil izvedbo transakcije v višini 24.000 evrov.
Pozor!
Pred kratkim smo poročali o porastu goljufij s kriptovalutami in drugimi prevarami, s katerimi se nepridipravi dokopljejo do spletnega računa in ga izpraznijo. Policija in banke namreč opozarjajo na porast nevarnih spletnih in telefonskih prevar, pri katerih neznanci z manipulacijo pridobijo dostop do bančnih računov ali osebnih podatkov žrtev, s čimer jim povzročijo veliko gmotno škodo.
Spletne in telefonske prevare so vse pogostejše, storilci pa vse bolj iznajdljivi. V začetku junija so policisti PU Celje opozorili, da so spletne prevare, povezane z bančnimi računi, vse pogostejše. Večini primerov je bilo skupno to, da so občani – v dobri veri, misleč, da bodo prejeli nepričakovana finančna sredstva – neznancem naivno omogočili dostop do svoje spletne banke, kar so ti neznanci nato izkoristili in jih ogoljufali z dvigom sredstev z računa ali pa so z banko v njihovem imenu celo sklenili kredit. Policisti svetujejo občanom, naj ne nasedajo tovrstnim telefonskim klicem. Neznancem ne pošiljajte svojih podatkov in jim ne razkrivajte PIN-številke svoje kreditne ali debetne kartice niti gesel za spletno banko, poudarjajo.
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