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Črna kronika

Kriptogoljufi ženski pobrali več kot 50.000, moškemu pa 24.000 evrov

Maribor, 17. 07. 2026 08.22 pred 23 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.K.
Porast poskusa prevar s kriptosredstvi

Mariborski in ptujski policisti preiskujejo dve spletni goljufiji. Žrtvi sta neznancem omogočili dostop do spletnega bančništva, zaradi česar sta utrpeli za več kot 74.000 evrov skupne finančne škode pri vlaganju v kriptovalute.

Mariborski policisti obravnavajo spletno goljufijo s kriptovalutami, pri čemer se je oškodovanka iz Maribora odzvala na oglas za finančno vlaganje, v nadaljevanju pa neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. Tako so ji z računa izmaknili več kot 50.000 evrov. Drug oškodovanec s ptujskega konca se je odzval na klic neznanca o tem, da naj bi bila njegova finančna sredstva oplemenitena, ter ga prepričal v to, da mu je omogočil dostop do spletnega bančništva, s tem pa mu je omogočil izvedbo transakcije v višini 24.000 evrov.

Kripto
Kripto
FOTO: Arhiv ponudnika

Pozor!

Pred kratkim smo poročali o porastu goljufij s kriptovalutami in drugimi prevarami, s katerimi se nepridipravi dokopljejo do spletnega računa in ga izpraznijo. Policija in banke namreč opozarjajo na porast nevarnih spletnih in telefonskih prevar, pri katerih neznanci z manipulacijo pridobijo dostop do bančnih računov ali osebnih podatkov žrtev, s čimer jim povzročijo veliko gmotno škodo.

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Spletne in telefonske prevare so vse pogostejše, storilci pa vse bolj iznajdljivi. V začetku junija so policisti PU Celje opozorili, da so spletne prevare, povezane z bančnimi računi, vse pogostejše. Večini primerov je bilo skupno to, da so občani – v dobri veri, misleč, da bodo prejeli nepričakovana finančna sredstva – neznancem naivno omogočili dostop do svoje spletne banke, kar so ti neznanci nato izkoristili in jih ogoljufali z dvigom sredstev z računa ali pa so z banko v njihovem imenu celo sklenili kredit. Policisti svetujejo občanom, naj ne nasedajo tovrstnim telefonskim klicem. Neznancem ne pošiljajte svojih podatkov in jim ne razkrivajte PIN-številke svoje kreditne ali debetne kartice niti gesel za spletno banko, poudarjajo.

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KOMENTARJI1

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travc
17. 07. 2026 08.55
🙏🙏🙏pa kaj je s rem folkom?Ene in iste zgodbe ovce se pa še kar naprej strižejo.
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