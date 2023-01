Kristijan Kamenik znova na zatožni klopi

Mladen Fabijanić je bil že pred časom tarča prikritih preiskovalnih ukrepov in drugih preiskovalnih dejanj, ki so jih opravili na Hrvaškem. Gre za osumljenca, ki naj bi bil že večkrat obravnavan za kazniva dejanja in tudi že obsojen. Z zločinom v Tekačevem pa ga je povezala izmenjava profilov DNK s Hrvaško.

Kamenika so na celjskem sodišču enkrat že obsodili na 20 let zaporne kazni, vendar samo za umor zakoncev Poharc, Štefana in Frančiške, ne pa tudi za umor njunih podnajemnic Helene in Viktorije Krošlin. Višje sodišče je nato sodbo razveljavilo in ga obsodilo za umore vseh štirih ljudi. Vrhovno sodišče je tudi to sodbo kasneje razveljavilo. V ponovnem sojenju je na podlagi istih dokazov sledil popoln preobrat – Kamenik je bil oproščen vseh štirih umorov. Tudi ta sodba ni obstala, saj se višji sodniki z njo niso strinjali in so jo znova razveljavili. Tretje sojenje pa ni dobilo epiloga, ker so Kamenika zaradi trgovine z mamili zaprli v tujini. Po 15 letih se sojenje v Celju zdaj nadaljuje oz. se je sredi novembra začelo znova.