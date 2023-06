Vnovično sojenje Kristijanu Slodnjaku: kdo je umor izvršil, ni znano

Kot je dodal, se obtožbe nanašajo na izvršitev kaznivega dejanja v dveh oblikah – obtoženi naj bi Kirbiša zvabil, da se pripelje na kraj, in prikril, kdo je storilec. "Iz obtožbe pa ne izhaja, v kakšni navezi in kako naj bi pomagal storilcu. Torej kako ga je zvabil, s kom in kako je obtoženi sploh kar koli storil oziroma ravnal, s kom je uskladil informacije o kraju in času, kjer se je Kirbiš nahajal, da je storilec umor tudi izvršil. Ni dokazov o pomoči, ni konkretne povezave med obtoženim in storilcem. Iz tega pa tako ne izhaja, na kak način naj bi prikril, kdo je storilec," meni Slodnjakov odvetnik.

Njegov zagovornik Andrej Kac je v nadaljevanju nato zoper podano obtožnico znova podal ugovor pravne narave, s čimer je obramba sicer poskušala že na prejšnjem sojenju. "Glede očitka obtoženemu – pomoč pri kaznivem dejanju umora – opozarjam, da dejanje, kot izhaja iz obtožbe, ni kaznivo dejanje. Zakon primeroma našteva oblike pomoči – da naročnik storilcu poda navodila, kako naj se kaznivo dejanje izvrši, zagotovi sredstva ali odstrani ovire, vnaprej obljubi, da bo prikril sredstva ..." je naštel. Da pomočnik kazensko odgovarja – tako Kac – morajo biti poleg objektivnih dokazani tudi subjektivni kriteriji – "torej dokazana povezanost med pomagačem in storilcem, naklep, da storilcu zavestno pomaga, ter hotenje te pomoči" . "Ključna je torej vez med storilcem in pomočnikom. Inkriminacija predpostavlja, da naročnik ve za storilca, kakšno kaznivo dejanje namerava storiti, ter da mu pri tem naklepoma aktivno pomaga. Zakonski znaki očitanega kaznivega dejanja so torej pravno odločilna dejstva, ki bi jih moralo tožilstvo konkretizirati, kar pa v obtožnici ni obrazloženo," je izpostavil zagovornik.

Iz obtožnice, ki jo je tožilstvo vložilo 21. novembra lani in ki sicer ostaja nespremenjena, izhaja, da je Slodnjak naklepoma pri umoru Kirbiša pomagal (doslej) neznanemu storilcu. "17. februarja popoldne se je na Ptuju obtoženi s Kirbišem dogovoril, da se bosta zvečer srečala na odmaknjenem kraju. Kirbiš ga je o tem, da se že nahaja na dogovorjenem mestu, ob 21. uri obvestil s tremi slikovnimi sporočili prek mobilnega telefona. V naslednjih minutah pa se je pripeljal neznani storilec, ki je Kirbiša trikrat ustrelil – dvakrat v prsni koš in enkrat v glavo. Smrt je nastopila v trenutku, storilec pa je kraj zapustil najpozneje ob 21.13," je predstavila tožilka Janja Bernard Korpar . Slodnjak naj bi si medtem za čas umora zagotovil alibi – z namenom prikrivanja vpletenosti se je za ta čas dogovoril za sestanek s stranko.

"Dokazi, ki bi morali biti izločeni, niso bili in so se v spisu še vedno nahajali v fizični obliki. Zato jih je tudi sodnica izločila," je uvodoma razloge, da se glavna obravnava začenja še enkrat, danes pojasnila nova predsedujoča petčlanskemu sodnemu senatu.

Zmotile so ga tudi navedbe, da je Slodnjak posredno prikril storilca s tem, da si je na večer umora zagotovil alibi. "Ker obtožbe niso ustrezno konkretizirane, se obtoženi niti ne more seznaniti z načinom storitve kaznivega dejanja, s tem pa se ne more izreči o dejstvih, ki naj bi ga obremenjevala. In na podlagi tega mu je kršena pravica do obrambe," je poudaril Kac.

Tudi v kolikor bi Slodnjak res storil očitano – kot izhaja iz izreka obtožbe, pa bi takšno ravnanje kvečjemu lahko opredelili kot napeljevanje, posredno storilstvo ali sostorilstvo, je prepričana obramba. "A tudi te hipotetično naštete oblike sodelovanja obtoženega bi morale biti v obtožbi konkretizirane in podprte z dokazi, pa niso. Kazenski postopek kot tak zahteva obstoj utemeljenega suma – ta mora biti artikuliran, konkreten in specifičen. In tem merilom ni zadoščeno. Obtožba pa mora sestati iz indicev, verjetnosti in okoliščin, v konkretnem primeru pa ne ponudi niti enega dokaza, temveč temelji zgolj na indicih, pa še ti izhajajo iz ravnanj drugih oseb in jih obtoženi zanika oziroma jih obrazloži in pojasni," je na po njegovem zmedo v obtožnici opozoril Kac. "Obtožnica izhaja iz domnevnega motiva obtoženega za smrt oškodovanca."

Glede obremenilnih dokazov pa je zagovornik mnenja, da je bil že policijski predkazenski postopek voden enostransko in da je Policija spregledala ali zavedno zamolčala, da so žrtvi že v preteklosti večkrat grozili s smrtjo. "Medtem ko zoper obtoženega ni zabeležena nobena grožnja. Tudi Kirbiš je številnim grozil, jih izsiljeval, mnoge je spravil v stečaj, skratka, imel je veliko sovražnikov. In precej drugih upnikov mu je dolgovalo višje zneske kot obtoženi." Po njegovem bi zato bilo treba tudi te okoliščine presojati kot indice oziroma možnosti za razlago storitve kaznivega dejanja.

"Smo v fazi pravnomočnosti obtožnice in pričetka glavne obravnave, kot zagovornik pa sem v procesni situaciji, ko zagovarjam ravnanje, za katero niso izkazani zakonski znaki kaznivega dejanja. Ni namreč nobenih dokazov, da bi obtoženi storil dejanje, kot se mu očita, ni podan utemeljen sum in mu je zato povsem onemogočena obramba. Pravzaprav mu je kršena ustavna pravica do obrambe," je še sklenil Kac in tožilstvo pozval, naj pripravi novo obtožnico.