Krivolovca na Koroškem pobila ogroženo veliko uharico

Domnevna storilca sta lovca, člana Lovske družine (LD) Mislinja, so sporočili z Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Prijavili so ju policiji v Slovenj Gradcu, ki je sprožila preiskavo. Gre namreč za kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena denarna kazen ali zapor do dveh let, hkrati pa sta kršila tudi Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah ter Zakon o ohranjanju narave. Obvestili so tudi njuno lovsko družino ter Zavod za gozdove Slovenije. Po njihovih informacijah je bila LD Mislinja o primeru krivolova obveščena in je na to temo celo organizirala poseben sestanek.

V društvu so bili s primerom nezakonitega uboja zavarovane sove velike uharice (Bubo bubo) seznanjeni konec decembra. "Lovca LD Mislinja sta z zračno puško najprej ustrelila, nato pa še s palico pokončala našo največjo sovo," so zapisali. Velika uharica je naša največja sova, ki čez krila meri do 180 cm. V Sloveniji je maloštevilna vrsta, pri nas gnezdi okoli 100 parov, zato je vsak ubit osebek velika izguba za vrsto.

"V Sloveniji vlagamo veliko napora v varstvo te redke vrste. V akciji Varuhi velike uharice sodeluje veliko srčnih ljudi, ki individualno skrbijo za varstvo njenih gnezdišč po vsej Sloveniji, zato nas tak dogodek še toliko bolj potre. Škoda je, da bi se pozitivna dejanja, ki jih lahko človek naredi za naravo izničila na tak način," je dejal Tomaž Mihelič, vodja kampanje Varuhi velike uharice pri DOPPS.

Vse ljubitelje ptic in narave v društvu pozivajo, naj ob zaznavi suma nezakonitega ubijanja ptic informacije posredujejo na dopps@dopps.si ali na telefon 041 955 988. "V Sloveniji primeri nezakonitega lova ubijanja ptic očitno dogajajo pogosteje, kot smo predvidevali doslej. Primere je izredno težko odkriti, saj se dogajajo zelo razpršeno. Poleg tega takšna dejanja med ljudmi pogosto niso prepoznana kot prekršek, ki bi ga bilo potrebno prijaviti."