Krogla priletela v žleb hiše: 'Kaj, če bi kdo obležal ranjen ali celo mrtev?'

Policisti v Novem mestu, Metliki in Črnomlju so v silvestrski noči obravnavali več prijav streljanja. V nekaj primerih so ugotovili, da gre po vsej verjetnosti za uporabo pirotehnike, v dveh naseljih v okolici Novega mesta in v naselju v okolici Metlike pa so zaradi hitre intervencije uspeli najti in zaseči tulce vojaškega streliva, preden bi jih osumljenci pospravili, so sporočili s PU Novo mesto.

Na Kuzarjevem Kalu je krogla neznanega kalibra priletela v žleb stanovanjske hiše, a k sreči nihče ni bil poškodovan. Okrog 2. ure ponoči so policisti opravili hišno preiskavo v Brezju, kjer naj bi se skrival osumljenec z orožjem. Zaradi streljanja in suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti obravnavajo 31-letnika iz okolice Novega mesta in 38-letnika iz okolice Metlike. Policijska preiskava še poteka.