Krogla v nogo, solzivec v oči in brca v avto

Omenjeno streljanje se je zgodilo v Lokvah, nedaleč od Črnomlja. Črnomaljski policisti intervenirali s pomočjo policistov iz Metlike in Dolenjskih Toplic. Kriminalistični tehniki so zavarovali nekaj sledov streljanja, po ugotovitvah policistov pa je bilo streljanje posledica spora med moškima. Okoliščine dogodka policisti še preverjajo, saj so si izjave prisotnih in vsebine klicev na številko 113 in 112 nasprotujoče. 38-letnika so z reševalnim vozilom odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer so mu iz noge odstranili kroglo naboja. Njegove poškodbe so opredelili kot lahke. Preiskava je v teku.

Ni mu bilo všeč, kako vozi avto

Glasno je bilo tudi v novomeškem Bršljinu. 22-letnik je bil namreč razjarjen zaradi vožnje starejšega, 38-letnega kolega. Beseda je dala besedo, začela sta prerivati in 38-letnik naj bi pri tem mlajšega udaril v glavo, brcnil v avto ter mu naredil udrtino na vratih. Primera še niso zaključili, saj se morata še oba izjasniti o vseh okoliščinah ter nastali škodi in poškodbi, dodajajo na PU Novo mesto.

Vozila v nasprotni smeri in s solzivcem pošpricala 26-letnika

Tudi krški policisti so imeli delo zaradi nasilnega postopanja občanov. Okoli pol desete ure zvečer sta mlajša moška s skuterjem na mostu čez Savo drvela v nasprotni smeri. A to ni bilo vse. Policiste so le nekaj minut za tem obvestili, da sta moška na Vidmu srečala 26-letnika in ga pošpricala s solzivcem. Tega so nato z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveni dom, kjer so ga oskrbeli. Za storilci policisti še poizvedujejo.

Mamina oporoka in pretep med bratom in sestro

Trebanjski policisti so popoldne posredovali v okolici Trebnjega, kjer je prišlo do spora med bratom in sestro. Na kraju so ugotovili, da sta se sprla zaradi mamine oporoke. Brat je sestro lažje poškodoval in ji grozil. Policisti ga sedaj obravnavajo zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj.