Kršitelj pobegnil pred policistoma, ki sta mu želela zaseči vozilo

Policista Policijske postaje Rače sta v sredo nekaj po 12. uri na Miklavški cesti v Spodnjih Hočah ustavili 38-letnega Mariborčana. Ugotovila sta, da voznik nima vozniškega dovoljenja, zato sta želela njegov BMW X5 zaseči.

"Kršitelj tega ni sprejel, ampak je urno sedel v svoje vozilo in odpeljal proti Miklavžu. Še pred naseljem Rogoza sta ga policista dohitela in ga ponovno ustavila. Tokrat sta mu nov pobeg preprečila tako, da sta uporabila prisilna sredstva in voznika za čas postopka vklenila," je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor Miran Šadl.

Vozilo sta policista nato vendarle zasegla, na pristojno sodišče pa bosta zoper njega podala obdolžilni predlog. "Izdala sta mu tudi plačilni nalog in mu izrekla globo v višini 1200 evrov, saj kršitelj ni ustavil na znak policistov, prehiteval je preko polne črte, na vozilu pa je imel letne pnevmatike, čeprav v vozilu ni imel snežnih verig,"je še dodal Šadl.