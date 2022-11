Kršitelj povozil policista, ta izstrelil opozorilni strel

"V nedeljo ob 4.40 so policisti v Dragonji ustavljali voznika kombiniranega vozila italijanskih registrskih številk, ki je trčil v službeno vozilo Policije. Policist, ki je bil takrat že izven vozila, je voznika skušal ustaviti, takrat pa je voznik trčil v policista. Policist je zaradi odvrnitve neposrednega napada izstrelil opozorilni strel. Kljub temu je voznik kombija s kraja odpeljal, intenzivno iskanje voznika še poteka," je o nočnem dogajanju ob meji zapisal predstavnik Policijske uprave (PU) Koper David Iskra.

Izkazalo se je, da je voznik v kombiju prevažal 17 oseb, ki so nezakonito prestopile državno mejo. Prijeli so jih na kraju dogodka, vsi pa so zaprosili za mednarodno zaščito.

Ogled kraja dogodka so opravili koprski kriminalisti, zadevo obravnavajo kot kaznivi dejanji Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi in Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države. Policija bo imenovala tudi posebno komisijo, ki bo raziskala okoliščine strela.