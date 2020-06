Mariborčana odvrgla smeti in živalske ostanke v Ptičjem gozdu

V torek sta policista v Brezju v Mariboru med kontrolo Ptičjega gozda, Gaj - ornitološki naravni spomenik - naletela na odvržene odpadke, med katerimi so oblačila, plastična embalaža, elektronika in ostanki živali, najverjetneje ovce.

Policista sta ugotovila, da sta odpadke odvrgla dva prebivalca Maribora. O najdbi živalskih ostankov je policija obvestila veterinarsko higienično službo in Medobčinski inšpektorat, ki je o smeteh obvestil pristojno podjetje. To bo območje počistilo in odpadke odpeljalo. Zoper oba kršitelja bodo predlagali uvedbo postopka o prekršku.

Policija verjame, da bodo pristojni kršiteljema poleg predpisane globe naložili tudi plačilo stroškov odstranjevanja odvrženih odpadkov.