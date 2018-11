Krvavi pretep sredi Murske Sobote. Neuradno med mladoletniki

Policisti so bili danes ob 13. uri obveščeni, da se je na pločniku pred vhodom v trgovino, v križišču Slovenske in Zvezne ulice v Murski Soboti, steplo več oseb. Dve osebi sta bili poškodovani in prepeljani v Splošno bolnišnico Murska Sobota, so sporočili s PU Murska Sobota.

Njihovi policisti v zvezi s kaznivim dejanjem opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja in zbirajo obvestila.