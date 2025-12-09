Svetli način
Po zabavi pod Šmarno goro šesterica v bolnišnico

Ljubljana, 09. 12. 2025 13.56 | Posodobljeno pred 16 minutami

T.H.
12

Ljubljanski policisti so bili prejšnji četrtek zvečer obveščeni, da po zasebnem druženju skupine ljudi šesterica potrebuje zdravniško oskrbo. Vseh šest je slabost obšla po zaužitju tekočine, šlo naj bi za kuhano vino.

Na Policijski upravi Ljubljana so v okviru varstva osebnih podatkov za 24ur.com potrdili, da so bili 4. decembra v večernem času obveščeni, da je v okviru zasebnega druženja skupine oseb na območju Tacna prišlo do dogodka, kjer je šest oseb potrebovalo zdravniško oskrbo. Vseh šest je po zaužitju tekočine obšla slabost, prepeljani so bili na zdravljenje v ljubljanski klinični center, po oskrbi pa odpuščeni v domačo nego.

"Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter kriminalistično preiskavo v smeri suma kaznivega dejanja s poglavja zoper splošno varnost ljudi. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," dodajajo policisti.

Kuhano vino (slika je simbolična)
Kuhano vino (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

O dogodku je sicer prvi poročal Žurnal24, ki navaja, da naj bi bila zaužita tekočina kuhano vino, ki je reden spremljevalec veselega decembra.

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOSEPH HAYDN
09. 12. 2025 14.12
+1
Ceneno in preplačano vino pa imamo katastrofo
ODGOVORI
1 0
Sionist
09. 12. 2025 14.12
+1
Po LJ ne boste dobili kuhanega vina!! Dobili boste umazano vodo katero prodajajo (drago) za kuhano vino!!!!
ODGOVORI
1 0
Important notice
09. 12. 2025 14.12
Le kaj so dodali?
ODGOVORI
0 0
stoinena
09. 12. 2025 14.10
+1
preveč žveplano vino?
ODGOVORI
1 0
Wolfman
09. 12. 2025 14.08
+0
Če dobro plačaš, dobro dobiš!
ODGOVORI
1 1
yolli
09. 12. 2025 14.07
+1
Ma mene nekaj zanima......a HIV ne obstaja več.....? Vsak 1. December so mediji objavljali koliko je na novo okuženih....govor je bil o zaščiti.....od kar imamo leve na oblasti pa niti besede več o tem.....Zanimivo
ODGOVORI
2 1
zajfa
09. 12. 2025 14.12
Zdaj so teme binarni, trans spolni, ženske "tudi" na vodilnih mestih za vsako ceno itd. AIDS ni več zanimiv za doseganje ciljev kapitala.
ODGOVORI
0 0
Prototip
09. 12. 2025 14.07
+3
A vseh 6 dobi plačilne naloge?? najbolš ane,da se ne bodo kregali,,,,,policaji nikoli ne pridejo zastonj...
ODGOVORI
3 0
klop12
09. 12. 2025 14.04
+5
za 5 eurov ponujajo sm še strup, zato normalni sami doma skuhamo
ODGOVORI
6 1
galeon
09. 12. 2025 14.08
+1
Veš kaj pomeni zasebno druženje? Preber še ene 5x.
ODGOVORI
1 0
Srebrni Joža Sixten Galeon
09. 12. 2025 14.04
+2
Bomo že kako.
ODGOVORI
2 0
periot22
09. 12. 2025 14.04
+2
Od kuhane vode ni slabosti ker v Sloveniji ni kuhanega vina je samo voda je treba čez mejo kjer ne goljufajo ljudi!!!!!!
ODGOVORI
3 1
ivan z Doba
09. 12. 2025 14.02
+10
Od ljubljanskega kuhanca dobiš lahko samo glavobol in sladkorno. Od zaužitega cukra v obarvani vodi. Vrag si ga vedi kaj so pili v Tacnu. Antifriz?!😎
ODGOVORI
10 0
galeon
09. 12. 2025 14.01
+5
Ja seveda kuhano vino. Raje povejte, da tisto kar je bilo v njem ali pa ob njem.
ODGOVORI
6 1
