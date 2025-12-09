Po zabavi pod Šmarno goro šesterica v bolnišnico

Na Policijski upravi Ljubljana so v okviru varstva osebnih podatkov za 24ur.com potrdili, da so bili 4. decembra v večernem času obveščeni, da je v okviru zasebnega druženja skupine oseb na območju Tacna prišlo do dogodka, kjer je šest oseb potrebovalo zdravniško oskrbo. Vseh šest je po zaužitju tekočine obšla slabost, prepeljani so bili na zdravljenje v ljubljanski klinični center, po oskrbi pa odpuščeni v domačo nego.
"Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter kriminalistično preiskavo v smeri suma kaznivega dejanja s poglavja zoper splošno varnost ljudi. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," dodajajo policisti.
O dogodku je sicer prvi poročal Žurnal24, ki navaja, da naj bi bila zaužita tekočina kuhano vino, ki je reden spremljevalec veselega decembra.
