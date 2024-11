'Kupec' passata odpeljal na poskusno vožnjo, s katere se ni vrnil

V Rogaški Slatini so policisti obravnavali tatvino osebnega vozila VW passat. Neznani storilec je vozilo letnik 2017 ukradel pod pretvezo, da ga namerava kupiti, so sporočili s PU Celje.

Lastnik je prodajal sedem let star volkswagen, oglasil se je potencialni kupec. Pred nakupom je želel opraviti poskusno vožnjo in lastnik vozila mu je to omogočil, neznanec pa se je odpeljal in se ni vrnil.