Kupec zaradi kokaina v bolnišnico, prodajalec v pripor

Radeljski policisti so minuli teden obravnavali osumljenca z območja Vuzenice, ki je občanu prodal kokain. Izkušnja z drogo se za kupca ni končala dobro, po uporabi je namreč imel hude zdravstvene težave, zato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, je sporočila predstavnica celjske policijske uprave Milena Trbulin.

Radeljski policisti so osumljencu takoj odvzeli prostost in ga pridržali, pri tem pa so mu zasegli manjšo količino prepovedane droge. Naslednji dan so pri njem opravili še hišno preiskavo ter našli in zasegli več konoplje in amfetaminov, je še dodala Trbulinova. Napovedala je kazensko ovadbo.