Pijan kupil alkohol, ga spil in uriniral za mizo

V soboto malo po 12. uri je zaposlena na enem od bencinskih servisov poklicala policijo, saj se je v njihovih prostorih nahajal komaj odziven moški.

Policija je na kraju nato ugotovila, da je 49-letnik pred tem kupil štiri alkoholne pijače in jih spil. "Ker je moški v nadaljevanju uriniral za mizo v lokalu, ga je zaposlena zaprosila, naj zapusti lokal, česar pa ni želel storiti. Navedeno dejanje je zmotilo njo in tudi ostale stranke, ki so nato poslovni prostor zapustile pred prihodom policije," so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Pijan moški nato ukazov policije, naj s kršitvijo preneha, ni upošteval, zato so mu odredili pridržanje in izdali plačilni nalog. Prekrškovni postopek pa je doletel tudi prijaviteljico, saj je že pijanemu gostu postregla alkohol.