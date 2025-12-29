Naslovnica
Črna kronika

Pijan kupil alkohol, ga spil in uriniral za mizo

Koper, 29. 12. 2025 15.30 pred 25 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.L.
ALKOHOL_ODVISNOST

Sredi dneva so bili koprski policisti obveščeni, da se na enem od bencinskih servisov v Izoli nahaja komaj odziven moški, ki je pred tem kupil in spil štiri alkoholne pijače. Po prihodu policistov moški njihovih ukazov ni upošteval, zato so ga pridržali. Prekrškovni postopek pa so policisti uvedli tudi zoper prijaviteljico, ker je moškemu postregla alkohol.

V soboto malo po 12. uri je zaposlena na enem od bencinskih servisov poklicala policijo, saj se je v njihovih prostorih nahajal komaj odziven moški.

Policija je na kraju nato ugotovila, da je 49-letnik pred tem kupil štiri alkoholne pijače in jih spil. "Ker je moški v nadaljevanju uriniral za mizo v lokalu, ga je zaposlena zaprosila, naj zapusti lokal, česar pa ni želel storiti. Navedeno dejanje je zmotilo njo in tudi ostale stranke, ki so nato poslovni prostor zapustile pred prihodom policije," so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Pijan moški nato ukazov policije, naj s kršitvijo preneha, ni upošteval, zato so mu odredili pridržanje in izdali plačilni nalog. Prekrškovni postopek pa je doletel tudi prijaviteljico, saj je že pijanemu gostu postregla alkohol.

policija alhokol prekršek

luna.3
29. 12. 2025 16.05
Zakaj je pa ona kriva? Če bi mu nasprotovala, bi jo po vsej verjetnosti skupila, kar se je v preteklosti že dogajalo.
Angelina145
29. 12. 2025 16.02
In zdaj je ona kriva. 🤦🏼‍♀️
