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Črna kronika

Kupila hišo, prišel po preostanek kupnine in jo napadel

Ilirska Bistrica , 05. 07. 2026 13.26 pred 11 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K.
Policija

Policija preiskuje kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe v okolici Ilirske Bistrice. 72-letni moški je oškodovanko po besednem sporu zaradi neporavnane kupnine za hišo fizično napadel in poškodoval.

Policiste je občan včeraj ob 13.53 obvestil, da je v okolici Ilirske Bistrice njegovo mamo pretepel znani moški. Ugotovili so, da je prijaviteljeva mama kupila hišo v okolici Ilirske Bistrice, pri čemer je plačala polovico kupnine, za ostalo polovico pa je bilo dogovorjeno, da bo plačala po ureditvi vpisa v zemljiško knjigo. 

Stanovanje
Stanovanje
FOTO: Shutterstock

Tega dne okoli 12.00 ure je do nje skupaj s svojim možem prišla prodajalka omenjene hiše, nakar sta jo pričela nadlegovati, kje ima denar za plačilo hiše, zakaj se ne oglaša na telefon, ipd ... Oškodovanka je med pogovorom želela zapreti vrata, takrat pa jo je moški prijel za roko in ji jo zvil, nakar jo je še udaril v glavo od zadaj. Po dejanju sta omenjena kraj zapustila, oškodovanka pa je o dogodku obvestila sina in odšla na pregled v SB Izola. Policisti bodo zoper 72-letnega moškega zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahka telesna poškodba, so sporočili s PU Koper. 

Ilirska Bistrica nasilje policija kazenska ovadba telesne poškodbe

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KOMENTARJI1

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luksi123
05. 07. 2026 13.41
Problem je, da so prevaranti zaščiteni bolj, kot žrtev. Če bi gospa plačala kupnino, kot je bilo dogovorjeno ji nihče ne bi hodil domov zaradi denarja... seveda spravili se bodo pa zdaj nanj, pravilen postopek bi bil odvzem hiše zaradi neplačila!
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