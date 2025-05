Vlomili v avto, nato pa zagledali lastnico s psom in ji vrnili denarnico

Policisti PP Rače so se v ponedeljek okoli 19. ure odzvali na klic prijaviteljice, ki je pri svojem parkiranem vozilu zalotila neznane moške. Ugotovili so, da so moški na silo odprli vrata njenega vozila in skušali ukrasti njeno denarnico.

Ženska se je medtem ravno vračala s sprehoda s psom, ki je začel lajati in je prestrašil vlomilce. Ti so ženski nemudoma vrnili denarnico z vsebino in zbežali.

Čeprav je oškodovanka denarnico dobila nazaj, je na vozilu nastala gmotna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smislu izsleditve osumljencev.