Ljubljanski policisti so bili v sredo obveščeni o drzni tatvini na območju Bizovika. Po doslej zbranih podatkih sta jo izvedla dva neznana storilca, ki sta izkoristila zaupanje lastnice stanovanjske hiše.

Eden od njiju je pristopil do hiše in se ženski predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja. Z njo je začel pogovor in jo za približno 15 minut zadržal v garaži. Medtem ko je bila lastnica zaposlena s pogovorom, je njegov sostorilec vstopil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore ter odnesel gotovino in nakit. Po ocenah policije je nastalo za okoli 1500 evrov škode.

Policisti so posredovali tudi opis enega od osumljencev. Gre za približno 30 let starega moškega, visokega okoli 180 centimetrov, srednje postave in svetlih skodranih las. Oblečen je bil v črna oblačila. Storilca naj bi se na kraj pripeljala s srebrnim vozilom daljše izvedbe.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, da bi ju izsledili, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.