Ljubljanski policisti so bili v sredo obveščeni o drzni tatvini na območju Bizovika. Po doslej zbranih podatkih sta jo izvedla dva neznana storilca, ki sta izkoristila zaupanje lastnice stanovanjske hiše.
Eden od njiju je pristopil do hiše in se ženski predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja. Z njo je začel pogovor in jo za približno 15 minut zadržal v garaži. Medtem ko je bila lastnica zaposlena s pogovorom, je njegov sostorilec vstopil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore ter odnesel gotovino in nakit. Po ocenah policije je nastalo za okoli 1500 evrov škode.
Policisti so posredovali tudi opis enega od osumljencev. Gre za približno 30 let starega moškega, visokega okoli 180 centimetrov, srednje postave in svetlih skodranih las. Oblečen je bil v črna oblačila. Storilca naj bi se na kraj pripeljala s srebrnim vozilom daljše izvedbe.
Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, da bi ju izsledili, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
Žrtve pogosto šele pozneje ugotovijo, da so bile okradene
Na Policijski upravi Ljubljana opozarjajo, da se podobne drzne tatvine ponavljajo. Storilci uporabljajo različne pretveze, da pridobijo zaupanje stanovalcev in jih odvrnejo od nadzora nad hišo. Predstavljajo se kot serviserji, delavci elektro podjetij ali izvajalci sanacijskih del. Včasih trdijo, da odkupujejo staro železo ali preverjajo teren za postavitev daljnovodov. Njihov cilj je stanovalca zvabiti iz hiše oziroma ga zadržati na mestu, od koder nima pregleda nad vhodom. Medtem drugi storilec vstopi v notranjost in poišče denar ali nakit.
Ko je tatvina opravljena, se sostorilec umakne, oseba, ki je zamotila lastnika, pa se praviloma vljudno poslovi.
Policija opozarja, da žrtve pogosto šele čez nekaj časa ugotovijo, kaj se je zgodilo.
Zaklenite vrata, tudi če stopite samo za vogal
Policisti občanom svetujejo, naj bodo posebej previdni pri nenapovedanih obiskih neznancev. Takšne osebe naj imajo ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v stanovanjske prostore.
Pomembno je tudi, da hišo zaklenejo vsakič, ko jo zapustijo, četudi se od nje oddaljijo le za nekaj trenutkov.
Ob sumljivem obisku naj si poskušajo zapomniti videz neznancev, njihova oblačila in morebitne posebnosti ter podatke o vozilu, s katerim so se pripeljali.
Policija posebej opozarja na ranljivost starejših občanov, ki so pogoste žrtve tovrstnih tatvin. Storilci jih lahko zmedejo in jim v nekaterih primerih odnesejo celo vse prihranke. Zato svojce, sosede in druge pozivajo, naj se s starejšimi pogovorijo o načinih delovanja tatov in o tem, kako se lahko zaščitijo.
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