Lani rekordno število kripto investicijskih prevar

V centru SI-CERT so lani zabeležili 4280 kibernetskih incidentov, kar je štiri odstotke več kot leta 2022, ko je bilo tovrstnih incidentov 4123. Leta 2020 so obravnavali 2775 kibernetskih incidentov.

Lani so največkrat obravnavali primere ribarjenja (phisinga) in goljufij, in sicer 1657 in 1665.

Med kibernetskimi grožnjami, ki ciljajo na fizične osebe, so posebej izpostavili kripto prevare in SMS-sporočila, namenjena ribarjenju za finančnimi podatki (t.i. smishing). "V 2023 smo obravnavali do sedaj najvišje število investicijskih prevar, s katerimi so žrtve na različne načine privabljali v lažne investicije v kripto valute," so zapisali v sporočilu za javnost.