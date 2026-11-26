Laški policisti so v preteklih dneh opravili hišno preiskavo v stanovanjski hiši v centru Laškega in našli večji prostor, dobro opremljen s posebnim prezračevalnim in namakalnim sistemom ter primerno umetno razsvetljavo.
V prostoru sta najemnika gojila prepovedano drogo konopljo. Našli in zasegli so tudi več kot 500 sadik.
Oba najemnika, tuja državljana, bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, so sporočili s PU Celje.
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