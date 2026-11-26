Laški policisti so v preteklih dneh opravili hišno preiskavo v stanovanjski hiši v centru Laškega in našli večji prostor, dobro opremljen s posebnim prezračevalnim in namakalnim sistemom ter primerno umetno razsvetljavo.

V prostoru sta najemnika gojila prepovedano drogo konopljo. Našli in zasegli so tudi več kot 500 sadik.