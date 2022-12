Laški policisti preiskali septembrski rop na vlaku

V sklopu preiskave so policisti ugotovili, da sta ropa osumljena moška, stara 22 in 24 let. Na podlagi kazenske ovadbe zaradi suma storitve kaznivega dejanja so ju v tem tednu privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta ju je po zaslišanju izpustil na prostost.

Za storjeno kaznivo dejanje jima sicer grozi najmanj tri leta zaporne kazni.