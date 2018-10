Lastnik izgubil priklopnik z naloženim avtom

Minuli petek, malo pred 11. uro so bili policisti obveščeni, da se izven naselja Veščica v smeri Rankovci v obcestnem jarku nahaja priklopnik z naloženim osebnim avtomobilom. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je priklopnik med vožnjo odpel vlečnemu vozilu (avtodomu) in zapeljal čez jarek in kolesarsko stezo na njivo. Priklopnik in vozilo na prikolici nista bila poškodovana.

Preko Centra za sodelovanje varnostnih organov Dolga vas so izsledili lastnika izgubljenega priklopnika z naloženim avtomobilom, in sicer državljana Avstrije. Še istega dne okrog 17.30 ure se je ta vrnil po prikolico in vozilo.