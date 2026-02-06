Naslovnica
Črna kronika

Lastnik novomeške gradbene družbe osumljen prirejanja računov

Novo mesto / Krško, 06. 02. 2026 15.25 pred 33 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ti.Š.
Gradbena dovoljenja

Novomeški kriminalisti so na tožilstvo v Krškem zoper lastnika in direktorja gradbene družbe podali kazensko ovadbo zaradi suma zlorabe položaja in ponareditve poslovnih listin. Osumljeni naj bi za opravljena dela izdajal in knjižil prirejene račune, del plačil pa prejemal v gotovini.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper osumljenca z območja novomeške policijske uprave zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in več kot 50 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Med obsežno kriminalistično preiskavo so opravili več hišnih preiskav. Z analizo zasežene dokumentacije in elektronskih podatkov so kriminalisti ugotovili, da je osumljeni kot lastnik in direktor gradbene družbe z namenom, da si pridobi protipravno premoženjsko korist, zlorabil svoj položaj.

Za opravljena gradbena dela je kupcem izstavil preko 50 prirejenih računov nižje vrednosti, medtem ko je za preostali del prevzel gotovino, s čimer si je v obdobju štirih let pridobil za več kot 50.000 evrov gotovine, s katero je prosto razpolagal. Lažne račune je zavedel v poslovne evidence družbe, knjigo izdanih računov in posledično obračune DDV, ki jih mora voditi na podlagi zakona in so pomembne za poslovni promet ter podlaga za davčni nadzor. S tem je storil več kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin, so sporočili s PU Novo mesto.

Osumljenec je z računa družbe plačeval račune, ki se nanašajo na zasebno življenje, s čimer si je dodatno pridobil premoženjsko korist v višini preko 25.000 evrov.

Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Krškem.

Za kaznivo dejanje Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, medtem ko je za kaznivo dejanje Ponareditve ali uničenje poslovnih listin po členu 235 KZ-1 predpisana kazen zapora do dveh let.

ijsales
06. 02. 2026 15.59
za male ribice drakonske kazni velike se pa smejijo....slovenija banana republika
