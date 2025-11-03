Svetli način
Lastnik ujel tri zamaskirance v hiši, vlomili skozi teraso

Velenje, 03. 11. 2025 13.07 | Posodobljeno pred 4 minutami

Občan Pesjega je ob vrnitvi domov zalotil tri zamaskirane moške, ki so vlomili v hišo. Vlomilci so pobegnili, eden od storilcev pa je lastnika poškropil s solzivcem. Vlomili so skozi vrata terase, ukradli pa gotovino.

"V soboto, 1. novembra 2025, nekaj pred 19. uro, nas je občan iz Pesjega, na območju Policijske postaje Velenje obvestil, da so ob vrnitvi domov, v stanovanjski hiši zalotili tri zamaskirane moške, ki so vlomili v hišo," so sporočili celjski policisti. 

Storilci so ob povratku lastnika pobegnili, pri čemer je eden od storilcev s solzivcem poškropil lastnika hiše. "Storilci so zbežali do vozila in se odpeljali. Z ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da so moški v hišo vlomil skozi vrata terase. Po prvih podatkih so ukradli gotovino," so še sporočili s Policije.

Eden od vlomilcev je lastnika poškropil s solzivcem (fotografija je simbolična)
Eden od vlomilcev je lastnika poškropil s solzivcem (fotografija je simbolična) FOTO: Dreamstime
celje vlom velenje kraja
Požar v okolici Laporja: hlev pogorel, dve osebi potrebovali zdravniško pomoč

