Lastnik ujel tri zamaskirance v hiši, vlomili skozi teraso

"V soboto, 1. novembra 2025, nekaj pred 19. uro, nas je občan iz Pesjega, na območju Policijske postaje Velenje obvestil, da so ob vrnitvi domov, v stanovanjski hiši zalotili tri zamaskirane moške, ki so vlomili v hišo," so sporočili celjski policisti.

Storilci so ob povratku lastnika pobegnili, pri čemer je eden od storilcev s solzivcem poškropil lastnika hiše. "Storilci so zbežali do vozila in se odpeljali. Z ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da so moški v hišo vlomil skozi vrata terase. Po prvih podatkih so ukradli gotovino," so še sporočili s Policije.