Lastnika družbe osumljena davčne utaje

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Koper so konec septembra na okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper 37-letnega državljana Slovenije, doma iz Novega mesta, in 32-letno državljanko Slovenije z območja Kopra. Prav tako so ovadili družbo, katere zastopnika sta bila osumljena.

Ovadena sta bila zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj davčne zatajitve in ponareditve oz. uničenja poslovnih listin. Za prvo kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od enega do osmih let, za drugo pa do dveh let.