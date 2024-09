Lastnika hiše med spanjem napadli trije zamaskirani moški

Policisti so ob 1.24 dobili obvestilo o ropu v hiši v Portorožu. Lastnika so po prvih informacijah iz spanja vrgli trije zamaskirani moški ter jima nasilno ukradli zlatnino in gotovino. Oškodovanca sta lažje poškodovana, je sporočila predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec.

Kriminalisti in policisti so takoj postavili blokadne točke in pričeli z intenzivno preiskavo dogajanja.

Obravnavali so tudi dva primera drzne tatvine. Ob 16.40 je v Izoli na Kopališki ulici za 62-letno prijaviteljico pritekel neznani moški, jo podrl na tla in ji poskušal iztrgati nahrbtnik. To mu ni uspelo, ker je sosed pregnal storilca.

Ob 16.47 pa je za 52-letno žensko na Trgu padlih v Izoli pritekel moški, ji segel v torbico in ukradel denarnico, zatem pa pobegnil. Denarnico je kasneje našla, vendar brez gotovine.

Iz Izole poročajo tudi o ropu. V torek dopoldne se je 67-letna domačinka vračala iz trgovine proti domu, ko je mimo nje na Bazoviški ulici pritekel mlajši moški, jo udaril in ji strgal nakupovalno trobo, v kateri je imela tudi denarnico. Denarnico je ukradel in pobegnil, Policija ga išče.