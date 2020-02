Glede posojila v višini 17.000 evrov, ki ga je na banki dvignila Sarina mama Nada Veber , je Huskić Colaričeva pojasnila, da tega denarja njen sin ni vzel, ker je bil zaposlen in je imel svoj denar. Dejala je, da ji je Sara povedala, da bo mamo prosila za najem posojila, ker je morala vrniti kadrovsko štipendijo.

Kriminalist Škerlak je dejal, da je Abramova prvič spoznal ob Sarini smrti. Takrat je njena mama kriminalistom povedala, da je za Abramova najela posojilo. Ker se je bala, da ji ga ne bo vrnil, so ji kriminalisti svetovali, da ga kazensko ovadi.

"Laže kot pes. Bila sem naivna in mu verjela"

Po njeni oceni sta se Sara in Abramov zelo dobro razumela, septembra leta 2015 sta se nameravala tudi poročiti. Poudarila je, da se jim je življenje po Sarini smrti marca 2015 obrnilo na glavo, njen sin pa je pristal na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici v Vojniku.

Na sojenju so danes v dokazne namene predvajali še zvočni posnetek pričanja Vebrove. Kot je dejala, se ji je Abramov skušal prikupiti na različne načine. Nagovoril jo je, da je dvignila posojilo, ker je potreboval denar za nakup osebnega vozila, ki pa ga je nameraval preprodati in tako zaslužiti od 5000 do 6000 evrov.

Po njenih besedah jo je Abramov prenesel naokrog. Vrnil ji je le 1000 evrov posojila. "Laže kot pes. Bila sem naivna in mu verjela,"je še dejala Vebrova.

Abramov pa je dejal, da je Vebrova sodišču lagala.

Od 7. marca je v priporu

Zaradi suma, da naj bi iz koristoljubja s puško marca leta 2015 umoril nekdanje dekle, je Abramova prav tako doletela kazenska ovadba. Na zaslišanju pred celjskim preiskovalnim sodnikom je lani podal pisni zagovor, v katerem vztraja, da je šlo za nesrečo. Osumljeni, ki se je v času dogodka imenoval Sebastjan Colarič, je dogodek namreč vseskozi opisoval kot nesrečo, ki da se je zgodila, ko je čistil puško.

Celjsko tožilstvo je zahtevo za preiskavo vložilo 24. maja lani zaradi utemeljenega suma, da je Abramov storil kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Grozi mu do 30 let zapora.

Abramov je sicer od 7. marca lani v priporu zaradi obtožb o zavarovalniški goljufiji. Skupaj s še tremi osumljenci, med katerimi je tudi njegovo zdajšnje dekle Julija Adlešič, naj bi namreč pri petih zavarovalnicah za Adlešičevo sklenil zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje ter zahteval odškodnino, potem naj bi si takrat 21-letna Adlešičeva, ki je tudi v priporu, odrezala roko nad zapestjem.