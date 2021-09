Lažna prijava bombe v eni od cerkev na območju Semiča

V sredo okoli 15.30 so policisti PU Novo mesto prejeli anonimno obvestilo, da naj bi bila v eni od cerkev na območju Semiča nastavljena bomba. Nemudoma so na kraj napotili več policistov, ki so zavarovali širše območje dveh cerkev, evakuirali ljudi, ki so se nahajali v objektu, in zaprli dovozne ceste.

S pomočjo vodnika so s službenim psom za iskanje eksploziva pregledali objekte in okolico ter ugotovili, da eksplozivnega sredstva ni bilo. Policisti in kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in aktivnostmi za izsleditev osumljenca kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost.

Kdor zlorabi znamenje za pomoč ali nevarnost ali pa neutemeljeno kliče na pomoč, s tem pa povzroči, da državni organi ukrepajo brez potrebe, se kaznuje z zaporom do treh let. Če je bilo z dejanjem preprečeno ali ovirano delo pravosodnih oz. drugih državnih organov in je bila s tem preprečena storitev uradnega dejanja, se storilca kaznuje z zaporom do petih let.