Lažna prijava požara, nato še kamen v novo gasilsko vozilo

Gasilci PGD Cerklje so bili v ponedeljek obveščeni, da "gori baraka Gazice 29". Potem ko so aktivirali še dve gasilski enoti, so ugotovili, da gre za lažno prijavo. Ko so zapuščali domnevni kraj požara, je Rom v gasilsko vozilo vrgel kamen. "Zahvala za naše prostovoljno delo in naš čas, ko varujemo občane," so cerkljanski gasilci pokomentirali neljubi dogodek.

Pozno zvečer so se zaradi prijave dogodka, da gori stanovanjski objekt, poleg domačih gasilcev aktivirali še gasilci PGD Pirošica in PGD Skopice. Pri aktiviranju gasilskih enot je bila uporabljena sirena javnega alarmiranja z znakom za "neposredno nevarnost". Izkazalo se je, da je bila prijava dogodka lažna. "Ko smo gasilci zapuščali naselje, je Rom vrgel v gasilsko vozilo kamen," so zapisali cerkljanski policisti in dodali, da so po prihodu v gasilski dom ugotovili, da so poškodovana vrata na novem vozilu, ki je bilo prevzeto pred enim mesecem. Vdolbina na vozilu je vidna na spodnji sliki. icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Zahvala za naše prostovoljno delo in naš čas, ko varujemo občane," so še pokomentirali dogodek.