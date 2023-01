Lažna sporočila bank spet krožijo po spletu

V času pred in po praznikih v spletne nabiralnike navadno prejmemo več pošte kot običajno, to pa izkoristijo tudi nepridipravi, ki se v sporočilih izdajajo za predstavnike različnih bank, v sporočilu pa vas nato vodijo na lažno spletno stran. Policisti opozarjajo na previdnost in svetujejo, da sumljivo elektronsko pošto takoj izbrišete.

Celjski policisti so v zadnjih dneh spet zabeležili povečano število lažnih sporočil v imenu različnih bank, ki so jih posamezniki prejeli na elektronske naslove. V sporočilih se pošiljatelji izdajajo kot predstavniki banke ali druge zunanje institucije in prejemnike sporočil vodijo na lažno spletno stran. icon-expand Spletna goljufija FOTO: Shutterstock V sporočilih običajno napišejo, da je kartica prejemnika blokirana, da gre za izboljšanje varnostnih ukrepov in druge stvari, od prejemnikov sporočila pa nato zahtevajo obvezno potrditev ali aktivacijo z vnosom osebnih in kartičnih podatkov. Tako pridobljene podatke nato zlorabijo za izvajanje nepooblaščenih plačil predvsem na tujih spletnih straneh. Policisti opozarjajo, da povezave v sporočilu nikakor ne odpirajte, če ste med tistimi, ki so prejeli takšno sporočilo na elektronsko pošto, ampak sporočilo takoj zbrišite. Če pa ste v lažno spletno banko že vnesli svoje identifikacijske podatke, nemudoma kontaktirajte kontaktni center banke ali vašega osebnega bančnika in kartico blokirajte.