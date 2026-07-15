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Črna kronika

Lažnemu kirurgu iz Azije nakazala 24.000 evrov

Celje, 15. 07. 2026 11.19 pred 1 uro 1 min branja 17

Avtor:
M.S.
Ljubezenska prevara

Policisti celjske policijske uprave obravnavajo ljubezensko spletno prevaro. Občanka je prek družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot kirurg v eni od azijskih držav. Prepričal jo je, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24.000 evrov.

Za tovrstne prevare je značilno, da sleparji na žrtve prežijo na spletnih mestih za zmenke, lahko pa za vzpostavljanje stika uporabijo tudi družbena omrežja ali e-pošto.

Sleparji običajno najprej pridobijo zaupanje žrtev s tem, da so v pogovorih zelo pozorni, prijazni in jim izrazijo globoka čustva. Nato pod raznimi pretvezami prosijo za denar, darila ali podrobnosti bančnih računov.

Policija žrtve poziva, naj jih ne bo sram in naj takoj, ko prepoznajo, da gre za prevaranta, prekinejo vsak stik z njim. Prav tako jim svetujejo, naj shranijo vso korespondenco in zadevo prijavijo Policiji.

ljubezenska prevara policija

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KOMENTARJI17

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dober dan
15. 07. 2026 12.41
Boomerji
Odgovori
0 0
Uporabnik1812060
15. 07. 2026 12.28
Dejansko ne morem več verjet, kako so ljudje naivni, da ne rečem kaj drugega. In potem jamrajo, da nimajo za kruh, brez težav pa nakazujejo velike vsote kar tam enim...
Odgovori
+3
4 1
brusilec
15. 07. 2026 12.32
ti mešaš ene ljudi z drugimi.. eni nimajo, drugi pa ja, drug dan pa že ne več..
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
15. 07. 2026 12.23
A muj je nasedla na kakšni azijski zmenkarski strani? Na kaj je padla - na lepe slikce ? Kaj ji je pa obljubil - da jo bo poročil ?
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+2
3 1
MatPaat
15. 07. 2026 12.21
Za 24.000€ te v Aziji naredijo novega🤣🤣
Odgovori
+4
4 0
DasaizDalasa
15. 07. 2026 12.10
A ji je še kaj ostalo me zanima?
Odgovori
+4
4 0
Bombardirc1
15. 07. 2026 12.10
Desnjaçki so naivni in padajo na overjene izjave...
Odgovori
-3
2 5
Joško-ribič
15. 07. 2026 12.22
Samo levak lahko ima take butaste komentarje.
Odgovori
+3
4 1
Bucijenor
15. 07. 2026 12.03
kaj te joče. prav je da takšnim osebkom poberejo denar. po vseh opozorilih ta osebek nežnejšega spola nakaže to vsoto. hahahahaha
Odgovori
+6
6 0
Cenb77
15. 07. 2026 12.02
a lahko prosim uredništvo če dotični občanki predajo podatke mojega TRR?
Odgovori
+6
6 0
osservatore
15. 07. 2026 11.49
Naj ponovim: neumnost ni zastonj ampak se plača.
Odgovori
+6
6 0
Xxdproxx
15. 07. 2026 11.49
jaz vsak mesec nakazujem slovenski davkariji… pa se ne pise o tem koliko denarja gre v to jamo. ta gospodicna je pa prostovoljno nakazala denar, zakaj se zdej policija meša tukaj….
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+10
12 2
Morskadeklica123
15. 07. 2026 11.48
Sama mu je nakazala, potem pa prijavi policiji???? To je čisto odvečno in nepotrebno delo za policiste!
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+11
13 2
Protoc
15. 07. 2026 11.32
Indijci so specialisti za krajo denarja, posebej preko interneta oz transakcij..tam ni nobenega nadzora nad nakazili in dvigovanja gotovine..
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+8
8 0
suleol
15. 07. 2026 11.28
ce je kera za se men nakazte kej
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+8
8 0
brusilec
15. 07. 2026 12.33
boš mogu pa mal pomigat.. če ne z boki, pa vsaj z prsti :D
Odgovori
0 0
Fluxx
15. 07. 2026 11.28
Verjetno ji je pokazal overjeno izjavo pa je padla na trik :)
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+8
9 1
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