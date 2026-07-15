Lažnemu kirurgu iz Azije nakazala 24.000 evrov

Za tovrstne prevare je značilno, da sleparji na žrtve prežijo na spletnih mestih za zmenke, lahko pa za vzpostavljanje stika uporabijo tudi družbena omrežja ali e-pošto.

Sleparji običajno najprej pridobijo zaupanje žrtev s tem, da so v pogovorih zelo pozorni, prijazni in jim izrazijo globoka čustva. Nato pod raznimi pretvezami prosijo za denar, darila ali podrobnosti bančnih računov.

Policija žrtve poziva, naj jih ne bo sram in naj takoj, ko prepoznajo, da gre za prevaranta, prekinejo vsak stik z njim. Prav tako jim svetujejo, naj shranijo vso korespondenco in zadevo prijavijo Policiji.