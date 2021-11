Lažni dostavljalec jo je zvabil iz stanovanja in jo medtem oropal

Policisti so bili včeraj obveščeni tudi o drzni tatvini, ki je bila izvršena 15. novembra na območju Bežigrada. Neznani storilec je poklical oškodovanko, se predstavil kot dostavljalec pošiljk in jo zvabil iz stanovanja pred blok, kjer ga je nekaj časa čakala.

Ko se je vrnila v stanovanje je ugotovila, da so ji medtem odtujili nakit in denar in jo oškodovali za nekaj sto evrov.

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.