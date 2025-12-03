Lažni finančni svetovalec poskušal 60-letnico oškodovati za 37.000 evrov

Na Policijski postaji Sežana se je zglasila 60-letna občanka in prijavila, da so ji poskusili zlorabiti bančni račun. Neznani storilec jo je poklical po telefonu ter se ji predstavil kot finančni svetovalec pri podjetju za trgovanje s kriptovalutami, kjer je imela odprt račun. Ker naj bi bilo na njem še 4200 evrov, ji je ponudil, da ji sredstva prenakaže na njen osebni račun, s čimer se je strinjala.

Po tem, ko je v aplikaciji večkrat potrdila nekaj obvestil, je dobila več obvestil s svoje banke, da je bilo z njenega varčevalnega računa na njen osebni račun v petih nakazilih prenesenih skupaj 37.000 evrov. Ko je to opazila, je nemudoma prekinila klic z neznancem in prek spletne banke denar z osebnega računa nakazala nazaj na varčevalnega, nato pa takoj poklicala na svojo banko, da so ji vse račune blokirali, je o dogajanju zapisal predstavnik Policijske uprave Koper Loris Čendak.

Proti neznanemu storilcu, ki je poskušal 60-letnico oškodovati za 37.000 evrov, bo vložena kazenska ovadba.