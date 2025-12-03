Svetli način
Lažni finančni svetovalec poskušal 60-letnico oškodovati za 37.000 evrov

Sežana, 03. 12. 2025 11.10 | Posodobljeno pred 58 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D.L.
Komentarji
22

Policija preiskuje poskus prevare, pri katerem je neznanec, ki se je predstavil kot finančni svetovalec za trgovanje s kriptovalutami, 60-letnico skušal ogoljufati za 37.000 evrov. Na srečo je še pravi čas ugotovila njegovo namero in jo s hitro reakcijo tudi preprečila.

60-letnica je odreagirala pravilno in preprečila krajo denarja z računa.
60-letnica je odreagirala pravilno in preprečila krajo denarja z računa. FOTO: Shutterstock

Na Policijski postaji Sežana se je zglasila 60-letna občanka in prijavila, da so ji poskusili zlorabiti bančni račun. Neznani storilec jo je poklical po telefonu ter se ji predstavil kot finančni svetovalec pri podjetju za trgovanje s kriptovalutami, kjer je imela odprt račun. Ker naj bi bilo na njem še 4200 evrov, ji je ponudil, da ji sredstva prenakaže na njen osebni račun, s čimer se je strinjala.

Po tem, ko je v aplikaciji večkrat potrdila nekaj obvestil, je dobila več obvestil s svoje banke, da je bilo z njenega varčevalnega računa na njen osebni račun v petih nakazilih prenesenih skupaj 37.000 evrov. Ko je to opazila, je nemudoma prekinila klic z neznancem in prek spletne banke denar z osebnega računa nakazala nazaj na varčevalnega, nato pa takoj poklicala na svojo banko, da so ji vse račune blokirali, je o dogajanju zapisal predstavnik Policijske uprave Koper Loris Čendak.

Proti neznanemu storilcu, ki je poskušal 60-letnico oškodovati za 37.000 evrov, bo vložena kazenska ovadba.

KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
daiči
03. 12. 2025 12.26
Kr je pa pr tj zgodbi noro in zaskrbljujoče pa je, kako je klicatel vedel da ma nič hudga sluteča ženica neki denar ali kriptovalute na nekem računu. Postav se vprašanje kako je klicatel prisel do tega podatka. Namreč zelo je nevarno če imajo ponudniki kripto platform u svojih vrstah insidejob obveščevalce.
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
03. 12. 2025 12.25
+4
Vsi finančni svetovalci so lažni.
ODGOVORI
4 0
daiči
03. 12. 2025 12.28
Niso vsi lažni. Imajo pa vsi želodce.
ODGOVORI
0 0
čevapgpt
03. 12. 2025 12.23
in ker je ostalo pri poskusu bo ostal nekaznovan. če bi mu pa uspelo ga pa našli ne bi.
ODGOVORI
0 0
Minifa
03. 12. 2025 12.22
-1
Stran od skladov, obveznic, delnic to vam ponujajo sami nateguni..Tam ko so pa naložbe, tam, ko se zasluži vas pa država drži za jajca in vam hoče vse pobrat..
ODGOVORI
0 1
Bebo2
03. 12. 2025 12.21
+0
od kod folku toliko denarja?
ODGOVORI
2 2
armenius
03. 12. 2025 12.19
+4
takoj v zapor z njim ali pa najboje kar po putinovo
ODGOVORI
4 0
daiči
03. 12. 2025 12.23
Ja sam ga morjo taprve dobit.
ODGOVORI
0 0
D.M.C
03. 12. 2025 12.17
-3
Od kod tolko upokojencem dinarof
ODGOVORI
3 6
daiči
03. 12. 2025 12.18
+8
Če človk dela 40 let si pa loh slabe 40k eur prspara za penzjon a ni tko?
ODGOVORI
8 0
daiči
03. 12. 2025 12.19
+6
Ne delajo vsi za minimalca u tj drzav.
ODGOVORI
6 0
Andrej77
03. 12. 2025 12.21
+5
Morda sem spregledal....ampak kje piše da je upokojenka ? In tudi nekateri upokojenci imajo lahko veliko denarja in če so pošteno delali ni nič narobe. Ne vem če si postavil upravičeno to vprašanje
ODGOVORI
5 0
Cinguling
03. 12. 2025 12.17
+4
Tako smo si vse poenostavili....mi je zanimivo ko se jaz probam logirati z novo napravo v svoj racun je to misija nemogoce, miljon gesel smsov klicat na banko....ko pa heker pa ni problema
ODGOVORI
4 0
daiči
03. 12. 2025 12.16
+1
Počas bo na vsh škatlah od novh telefonh zakonsko pisal kot na cigareth, sam nebo pisal de kajenje ubija ampak, "če vs kličejo imbi.cili in vam začnejo obljubljati velike finančne donose, takoj prekinite pogovor." No ja beseda imb.ecil bo zamenjana z tako imenovanim finančnim strokovnjakom.
ODGOVORI
1 0
Andrej77
03. 12. 2025 12.13
+4
Mene v zadnjem času tudi kličejo razno razni "svetovalci". Zanimivo je da to svetovanje ne poteka v Slovenščini, čeprav iz Slovenskih tel. številk.
ODGOVORI
4 0
brezveze13
03. 12. 2025 12.11
+2
podobne sisteme prevar danes uporabljajo tudi zavarovalniški agentje, obljubljajo razne kapitalske donose na račun zavarovanja na kraju čez deset let dobiš 80% od vloženega denarja 20% pravijo je pa strošek da so obračali moj denar in z njim služili. bom raje kar sam obračal svoj denar, če ga zapijem bom vsaj nekajkrat pijan
ODGOVORI
3 1
Dragica Cegler
03. 12. 2025 11.56
+7
Pa kje dobijo vse te podatke?
ODGOVORI
7 0
Morgoth
03. 12. 2025 11.50
+3
"Do not reedeem saar!"
ODGOVORI
3 0
Oliguma
03. 12. 2025 11.49
-4
Tole so pa vse skupaj ene bučke..če bi mu dala št.bi blo tiktak vse prazno.. nebi ona nič klicala okoli in račune zapirala.
ODGOVORI
2 6
Fery Zaka
03. 12. 2025 11.57
+6
Ti branje povzroča težave? Iz varčevalnega ne more tik tak kamorkoli. Najprej prenos na navadnega, nato tik tak. Ta čas so pa sms-i začeli hoditi. In se je dovolj hitro obrnila.
ODGOVORI
7 1
Micika20
03. 12. 2025 11.47
+9
"Proti neznanemu storilcu, bo vložena kazenska ovadba." Kako to izgleda v praksi?
ODGOVORI
9 0
Abica
03. 12. 2025 11.56
+10
Tako da ga ne najdejo.
ODGOVORI
10 0
