Lažni policist ustavljal voznike

V soboto zjutraj je policiste klical občan, ki je trdil, da ga je okoli 5. ure v bližini zdravilišča v Laškem ustavil moški, oblečen v oranžen jopič in s policijski podobno kapo na glavi. Moški je izvajal kontrolo prometa in je od voznikov zahteval vozniška in prometna dovoljenja.

Moškega so okoli pol osmih zjutraj opazili še v Podšmihelu, kjer je prav tako ustavljal voznike in od njih zahteval dokumente, je sporočila predstavnica PU Celje Milena Trbulin.

Policija naproša vse voznike, ki jih je ustavljal, in ostale očividce, naj se zglasijo na Policijski postaji Laško. Po branih informacijah bodo osumljenega ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja lažnega izdajanja za uradno ali vojaško osebo.