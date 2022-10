Lažni policisti starejše oškodovance odpeljejo na banko in jim vzamejo denar

Goljufi so vedno bolj iznajdljivi. Zdaj se predstavljajo že kot policisti in kriminalisti, ki preverjajo pristnost bankovcev. Denar morajo oškodovanci dvigniti in jim ga izročiti, a na koncu ostanejo brez njega.

Murskosoboške policiste so minulo sredo obvestili, da sta dva neznana storilca po telefonu prepričala starejšo oškodovanko, da sta kriminalista, ter da bo z njima odšla na pošto, kjer bo dvignila denar, da bosta lahko nato preverila pristnost bankovcev. Storilca sta prišla k oškodovanki na dom, jo s svojim vozilom odpeljala na več različnih pošt, kjer je dvignila denar in ga predala storilcem. Ko sta denar prejela, sta odšla s kraja, oškodovanko pa pustila na pošti. Policisti sicer podobna kazniva dejanja, ko se storilci po telefonu predstavijo za policista ali kriminalista in oškodovance prepričajo, da gredo na banko, bankomat ali pošto, kjer nato dvignejo denar, da bodo potem lahko preverili, ali je denar pristen, opažajo na območju celotne Slovenije. Opozarjajo tudi, da se pojavlja več različnih načinov goljufij, pri katerih storilci potrkajo na domove potencialnih žrtev. Storilci namreč vedno znova najdejo nove načine, veliko krat pa poskušajo ogoljufati starejše osebe. Policisti starostnikom zato svetujejo, naj bodo posebej pozorni, ko jih na domu obiščejo neznanci. Svojcem starejših oseb policisti zato svetujejo, da se o takšnih primerih z njimi pogovorijo ter jih opozorijo, naj v svoje domove ne spuščajo oseb, ki jih ne poznajo. Če kljub temu ti zvonijo in trkajo po vratih, pa naj pokličejo policiste na številko 113.