'Lažni pošti' posredovala bančne podatke, nato ostala brez 7000 evrov

Ženska je preko elektronske pošte prejela obvestilo o poštni pošiljki, za dostavo katere je morala poravnati manjši znesek. Za stroške pošiljanja je domnevni Pošti Slovenije posredovala svoje bančne kartice in transakcijo potrdila s potrditveno kodo. Nato pa je ugotovila, da je nekdo zlorabil podatke njene bančne kartice in na njenem bančnem računu opravil sedem bančnih plačil v skupnem znesku 7.418 evrov. Ko je to ugotovila, je goljufijo prijavila policistom, ki obravnavajo kaznivo dejanje zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva.