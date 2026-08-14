Lažni računi in dvigi: državni proračun ogoljufali za 413.000 evrov

Kriminalisti PU Maribor so julija podali kazensko ovadbo v zvezi s preiskavo sumov dveh kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Kazenska ovadba je bila podana zoper tri fizične osebe, ki so osumljene storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, saj so kot odgovorne osebe in pooblaščenci na TRR-jih slovenske družbe v času od aprila do decembra 2023 omogočili oz. izvršili neupravičene gotovinske dvige z vseh TRR-jev družbe v skupnem znesku približno 1,2 milijona evrov, so sporočili s PU Maribor.

Kazenska ovadba je bila podana tudi zoper dve isti fizični osebi zaradi suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve, saj sta davčnemu organu v obračunu za uveljavitev odbitka DDV poknjižila ponarejene račune različnih slovenskih družb, in sicer v obdobju davčnega nadzora v letu 2023, ter sta na takšen način v imenu slovenske družbe v navedenem obdobju neupravičeno uveljavljala odbitek DDV v skupni višini približno 107.000 evrov.

Nadalje je davčni organ ugotovil, da gre pri zgoraj navedenih dvigih gotovine v skupnem znesku približno 1,2 milijona evrov, ki so bili porabljeni za lastne potrebe ter jih je davčni organ štel kot prikrito izplačilo dobička, za obveznost plačila oziroma obračuna in plačila akontacije dohodnine po 25-odstotni davčni stopnji za znesek neplačanih obveznosti v višini približno 306.000,00 evrov. S prej navedenim je bil oškodovan državni proračun v skupni višini približno 413.000 evrov.