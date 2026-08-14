Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Lažni računi in dvigi: državni proračun ogoljufali za 413.000 evrov

Maribor , 14. 08. 2026 11.20 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
A.K.
Policija (splošna)

Mariborski kriminalisti so na okrožno državno tožilstvo podali ovadbo zoper tri osebe zaradi suma gospodarskega kriminala. Osumljenci so prek neupravičenih gotovinskih dvigov in lažnih računov državni proračun oškodovali za kar 413.000 evrov.

Kriminalisti PU Maribor so julija podali kazensko ovadbo v zvezi s preiskavo sumov dveh kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Kazenska ovadba je bila podana zoper tri fizične osebe, ki so osumljene storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, saj so kot odgovorne osebe in pooblaščenci na TRR-jih slovenske družbe v času od aprila do decembra 2023 omogočili oz. izvršili neupravičene gotovinske dvige z vseh TRR-jev družbe v skupnem znesku približno 1,2 milijona evrov, so sporočili s PU Maribor.

Denar
Denar
FOTO: Bobo

Kazenska ovadba je bila podana tudi zoper dve isti fizični osebi zaradi suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve, saj sta davčnemu organu v obračunu za uveljavitev odbitka DDV poknjižila ponarejene račune različnih slovenskih družb, in sicer v obdobju davčnega nadzora v letu 2023, ter sta na takšen način v imenu slovenske družbe v navedenem obdobju neupravičeno uveljavljala odbitek DDV v skupni višini približno 107.000 evrov.

Nadalje je davčni organ ugotovil, da gre pri zgoraj navedenih dvigih gotovine v skupnem znesku približno 1,2 milijona evrov, ki so bili porabljeni za lastne potrebe ter jih je davčni organ štel kot prikrito izplačilo dobička, za obveznost plačila oziroma obračuna in plačila akontacije dohodnine po 25-odstotni davčni stopnji za znesek neplačanih obveznosti v višini približno 306.000,00 evrov. S prej navedenim je bil oškodovan državni proračun v skupni višini približno 413.000 evrov.

gospodarski kriminal policija maribor kazenska ovadba davčna zatajitev zloraba položaja

Na Metelkovi preprodajali drogo: prijeli tri osumljence

Umrl 34-letni motorist: trčil v ograjo stanovanjske hiše

24ur.com Po Ljubljani sta razstreljevala bankomate, zdaj bosta morala v zapor
24ur.com Računsko sodišče in KPK nad izplačila dopustov ministrom Janševe vlade
24ur.com Skupina Slovencev in Hrvatov lažno prikazovala dobavo blaga in utajevala davke
24ur.com Kljub blokiranemu računu sklepali goljufive pogodbe, delavci pa brez plač
24ur.com NPU ovadil sedmerico, neuradno med njimi tudi Uroš Rotnik
24ur.com Zastopniki romskih društev oškodovali državni proračun
24ur.com S prevaro v imenu podjetja na javnih razpisih želeli pridobiti skoraj tri milijone
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Finfer
14. 08. 2026 12.17
ponavlja se ena in ista zgodba ko skrivajo imena teh banditov ker bodo kandidirali za zaposlitev na ministrstvu za finance ali pa bodo kandidirali za poslance in župane katere edini pogoj je finančna pismenost in kriminalna preteklost !!
Odgovori
+1
1 0
Pajki
14. 08. 2026 12.23
Ne rabiš vedet…
Odgovori
0 0
alien number 9
14. 08. 2026 12.09
štajerci kdo pa drug
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
Denis Avdić vnuku Mihe Deželaka namenil posebno sporočilo
Denis Avdić vnuku Mihe Deželaka namenil posebno sporočilo
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
zadovoljna
Portal
Paris Hilton uživa v Italiji: z družinskih počitnic delila utrinke svojih otrok
Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil
Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil
Sandali, ki so letos obnoreli tudi Slovenke
Sandali, ki so letos obnoreli tudi Slovenke
3 astrološka znamenja, ki jih čaka nepozaben vikend
3 astrološka znamenja, ki jih čaka nepozaben vikend
vizita
Portal
Dermatologinja opozorila na šest znakov raka kože, ki jih običajno zanemarimo
Ali si pravilno umivate te tri pogosto pozabljene dele telesa?
Ali si pravilno umivate te tri pogosto pozabljene dele telesa?
Testosteron in hormoni po 40. letu
Testosteron in hormoni po 40. letu
Ključni nasveti strokovnjaka za močne kosti in večjo gostoto
Ključni nasveti strokovnjaka za močne kosti in večjo gostoto
cekin
Portal
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
Generacija Z ima dovolj - vse več mladih dela po metodi svojih staršev
Generacija Z ima dovolj - vse več mladih dela po metodi svojih staršev
Ti trije horoskopski znaki naj bi najlažje uspeli v karieri. Ste med njimi?
Ti trije horoskopski znaki naj bi najlažje uspeli v karieri. Ste med njimi?
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
moskisvet
Portal
Potujete v Grčijo ali Srbijo? Tako se zaščitite pred komarji in virusom Zahodnega Nila
Modrček je ostal doma: Lepa Italijanka na Ibizi pokazala več, kot običajno
Modrček je ostal doma: Lepa Italijanka na Ibizi pokazala več, kot običajno
Umrl pri 33 letih: usodni dvoboj mu je pred enajstimi leti spremenil življenje
Umrl pri 33 letih: usodni dvoboj mu je pred enajstimi leti spremenil življenje
Večna moška dilema: ali pod kopalke obleči spodnjice?
Večna moška dilema: ali pod kopalke obleči spodnjice?
dominvrt
Portal
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
Je čas za nov pralni stroj? 8 znakov, da popravilo ni več smiselno
Je čas za nov pralni stroj? 8 znakov, da popravilo ni več smiselno
Zakaj petunije venejo in kako jih rešiti?
Zakaj petunije venejo in kako jih rešiti?
Ne odpišite ga zaradi vročine: jeseni bo presenetil z okusom
Ne odpišite ga zaradi vročine: jeseni bo presenetil z okusom
okusno
Portal
Sladica, ki krade pozornost: ko jo postavite na mizo, je takoj zmanjka
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
voyo
Portal
Legenda o bejbi
Poletje v školjki
Poletje v školjki
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897