Lažni SMS o prometnem prekršku: žrtvam pobrali več kot 4000 evrov

Mariborski policisti so prejeli več klicev občanov o SMS-sporočilih, ki naj bi jih pošiljala policija. V sporočilu je tudi povezava s prijavo na eno od spletnih strani.
"Občanka z območja Maribora se je odzvala na takšno sporočilo, vpisala je občutljive osebne oziroma bančne podatke, nakar je bila z njenega transakcijskega računa izvedena transakcija v višini dobrih 600 evrov, pri drugem moškem iz Maribora je bila izvedena transakcija v višini 2900 evrov in v primeru občanke z območja Lenarta v višini 700 evrov," so sporočili s Policijske uprave Maribor.
"Tovrstna lažna SMS-sporočila so običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja prejemnikov sporočil," so ta teden opozorili tudi na Generalni policijski upravi.
