Črna kronika

Lažni SMS o prometnem prekršku: žrtvam pobrali več kot 4000 evrov

Maribor, 16. 05. 2026 08.01 pred 33 minutami 1 min branja 15

Avtor:
N.L.
Primer lažnega SMS sporočila

Policija opozarja, da posamezniki prejemajo sumljiva SMS-sporočila, v katerih jih domnevno "slovenska prometna policija" obvešča o storjenem prometnem prekršku. Gre za lažna SMS-sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Občanka in občan z območja Maribora sta se na sporočilo odzvala in ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija poudarja, da takih sporočil nikoli ne pošiljajo, saj o storjenih prekrških nikoli ne boste obveščeni prek SMS.

Mariborski policisti so prejeli več klicev občanov o SMS-sporočilih, ki naj bi jih pošiljala policija. V sporočilu je tudi povezava s prijavo na eno od spletnih strani.

"Občanka z območja Maribora se je odzvala na takšno sporočilo, vpisala je občutljive osebne oziroma bančne podatke, nakar je bila z njenega transakcijskega računa izvedena transakcija v višini dobrih 600 evrov, pri drugem moškem iz Maribora je bila izvedena transakcija v višini 2900 evrov in v primeru občanke z območja Lenarta v višini 700 evrov," so sporočili s Policijske uprave Maribor.

"Tovrstna lažna SMS-sporočila so običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja prejemnikov sporočil," so ta teden opozorili tudi na Generalni policijski upravi.

Kaj svetujejo?

Če prejmete takšno sporočilo, se nanj ne odzovite in na ponujena spletna mesta ne vpisujte nobenih osebnih ali bančnih podatkov. SMS-obvestilo izbrišite. "Če je že prišlo do oškodovanja, lahko zadevo prijavijo na najbližji policijski postaji ali elektronsko prek e-naznanila kaznivega dejanja," sporočajo z Generalne policijske uprave.

Preberi še Ste prejeli SMS o prometnem prekršku? Gre za lažna sporočila
goljufija policija SMS prevara spletni kriminal varnost na spletu

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
glavcaena
16. 05. 2026 08.47
davek na neumnost. slovenci smo res kekci, čudno da niso plačali še večji znesek od napisanega samo da ne bo kdo kaj rekel. enako ko evropa nekaj reče, mi takoj naredimo, pa še malo bolj, več, samo da bomo nekaj posebnega, butli.
detect
16. 05. 2026 08.44
kaj vse delajo samo delat se jim ne ljubi.
SloButale
16. 05. 2026 08.44
Ni je besede s katero bi lahko opisal te osebe, ki do šenkale denar. Ne obstaja. Še premalo - očitno imajo denarja dovolj.
hanzll
16. 05. 2026 08.43
kdor nasede na tale beden nateg bi mu jst računou še enkrat tuk davka na neumnost
gullit
16. 05. 2026 08.42
Folk je res omejen. Pred leti je moja punca dobila mail od fbi da je storila prekršek in je bila vsa zmedena, je hotla plačat. Halo kakšen fbi v Sloveniji, ki nima pooblastil, pamet v glavo.
Angelina145
16. 05. 2026 08.41
Pa kaj ima folk v glavi da to placa
Chrome
16. 05. 2026 08.41
Filipinci se vam lepo zahvaljujejo in pravijo, da si avtobuse vozite kr sami 🤣🤣🤣
mackon08
16. 05. 2026 08.39
Če imaš slamo v glavi plačaš, še premalo so jim vzeli.
BroNo1
16. 05. 2026 08.38
Folk je zgleda res butast in pol take spustiš na volitve….
Hrast1234
16. 05. 2026 08.34
Koliko slabo vest moraš imet, da kar plačaš in si vesel, da ni še več?
GASLIGHTING DOUBLE BIND
16. 05. 2026 08.25
folk je pošten.
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
16. 05. 2026 08.24
plače so ble, pa izkoristijo
BroNo1
16. 05. 2026 08.38
Kje so bile plače?
Janik1111
16. 05. 2026 08.23
Ko sem bil majhen mi ja mama govorila: ne jemlji bonbonov od neznancev. Danes jaz njej govorim: ne klikaj in odgovarjaj na sporočila neznancev.
strpno
16. 05. 2026 08.44
Eni pa so še iz časov, ko jim je mama govorila: vzemi in se lepozahvali
lignj
16. 05. 2026 08.22
pa kako so ljudje naivni, sej to nemoreš vrjet... jaoooo, očitno majo ljudje še zadost denarja, da ga tako enostavno vržejo stran
