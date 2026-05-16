Lažni SMS o prometnem prekršku: žrtvam pobrali več kot 4000 evrov

Mariborski policisti so prejeli več klicev občanov o SMS-sporočilih, ki naj bi jih pošiljala policija. V sporočilu je tudi povezava s prijavo na eno od spletnih strani.

"Občanka z območja Maribora se je odzvala na takšno sporočilo, vpisala je občutljive osebne oziroma bančne podatke, nakar je bila z njenega transakcijskega računa izvedena transakcija v višini dobrih 600 evrov, pri drugem moškem iz Maribora je bila izvedena transakcija v višini 2900 evrov in v primeru občanke z območja Lenarta v višini 700 evrov," so sporočili s Policijske uprave Maribor.