Lažno prijavil partnerico, da ga pretepa, in končal v pridržanju

S PU Novo mesto so sporočili, da je vidno pijan razgrajač v ponedeljek v popoldanskih urah prijavil svojo partnerico, ki naj bi kršila javni red in mir. Policisti so ugotovili, da temu ni tako, in moškemu napisali plačilni nalog ter ga opozorili, naj ne nadaljuje s kršitvijo.

Zatem so se odpeljali iz kraja, vendar v bližini "postavili zasedo". Nekaj minut po njihovem odhodu je kršitelj znova klical 113 in znova prijavil, da ga partnerica pretepa. Policisti so ob drugi intervenciji uporabili lisice in 46-letnika odpeljali v prostore za pridržanje. Prislužil si je še dva dodatna plačilna naloga, in sicer zaradi lažne naznanitve prekrška na 113 in neupoštevanja policistovih ukazov.