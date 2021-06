Le nekaj dni po večletni zaporni kazni zaradi droge spet v rokah policistov

V ponedeljek so celjski kriminalisti v sodelovanju z Generalno policijsko upravo zaključili obsežno preiskavo v zvezi z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami. Zaradi suma 140 kaznivih dejanj so kazensko ovadili 13 oseb, starih od 22 do 48 let. "Vsi, razen enega, ki je državljan Bosne in Hercegovine, so slovenski državljani," so sporočili s PU Celje.

Preiskava se je sicer začela septembra lani, policisti pa so v njej uporabili tako klasične kot prikrite preiskovalne ukrepe. Ugotovili so, da so osumljeni sodelovali v dveh kriminalnih skupinah ter organizirali nakupe, hrambo in prodajo prepovedanih drog heroin in kokain. Prav tako so vsakodnevno oskrbovali odvisnike s širšega celjskega območja. Mesečno so tako prodali najmanj pol kilograma heroina in kokaina. Kriminalisti so v zaključni akciji skupaj s policisti opravili sedem hišnih preiskav, v katerih so zasegli več predmetov, pomembnih za kazenski postopek, med drugim tudi heroin in kokain, z dodano snovjo za mešanje in večanje volumna, pripravljeno za nadaljnjo ulično prodajo. V zaključni akciji so devet oseb pridržali, danes pa so jih sedem privedli k preiskovalnemu sodniku. Šest oseb je bilo za tovrstna kazniva dejanja že obsojenih, eden od akterjev kriminalne združbe pa je bil na prostosti le nekaj dni po prestajanju večletne zaporne kazni.