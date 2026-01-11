Naslovnica
Črna kronika

Led se je vdrl, v Koseški Bajer padli dve osebi

Ljubljana, 11. 01. 2026 11.06

Avtor:
L.M. STA
Reševanje iz Koseškega bajerja

V Koseški bajer v Ljubljani sta padli dve osebi, ko se je pod njima vdrl led. Na srečo so ju uspeli rešiti mimoidoči. Na kraju so reševalci, policisti in gasilci.

V Koseškem bajerju v Ljubljani sta danes padli dve osebi, ko se je pod njima vdrl led. Iz ledeno mrzle vode so ju rešili mimoidoči, ki so takoj poklicali pomoč, je za STA povedal očividec.

Že pred prihodom reševalnih služb naj bi ju dva človeka z vrvjo rešila iz vode, poroča Ljubljanainfo. Na kraju posredujejo reševalci, ki ju poskušajo ogreti, prav tako policisti in gasilci.

Po poročanju priče za Ljubljanainfo naj bi šlo za mlad par, ki je drsal po ledu. Po njenih navedbah par ni bil poškodavan, vendar močno podhlajen.

Koseški bajer Ljubljana led nesreča reševanje

V štirih vrečah skrival dva kilograma heroina, Srb v priporu

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
11. 01. 2026 11.33
kak par...5-letnika iz vrtca? al samo 2 tako neumna?
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
11. 01. 2026 11.30
Res so neverjetni,... včasih je veljalo - ne hodi na led, če ni bilo prej vsaj dva tedna stalne temperature pod -10 °C. Zdaj pa komaj kakšen dan ponoči temperatura pade na -5 °C, pa že kar - hop na led. Včeraj popoldne se je v Ljubljani sneg topil, tudi led pod njim, ki je sicer ponoči spet malce pomrznil. Ampak še zdaleč to niso takšne temperature, da bi se šel drsat na bajerje in jezera.
Odgovori
+2
3 1
kokicas
11. 01. 2026 11.28
Pa telefon v žepu imeti in so šli vsi podatki
Odgovori
+0
1 1
PIKAPOLONICA1994
11. 01. 2026 11.27
Pamet...žamet...kako že
Odgovori
+2
2 0
afna
11. 01. 2026 11.24
Darwinova teorija drži, ni kaj.
Odgovori
+6
6 0
brabusednet
11. 01. 2026 11.24
Sedaj pa visoka kazen za vse stroške in mogočo Bolniško.Tako v prihodnje se tega norca spomnita.
Odgovori
+2
5 3
Mean Cat
11. 01. 2026 11.19
Članek narejen še v postelji...👏👏👏
Odgovori
+4
4 0
Wolfman
11. 01. 2026 11.18
Pe včeraj skor odjuga! Sam do so rešeni, sicer pa bo vsaj dobro za boljšo cirkulacijo krvi po telesu.
Odgovori
+7
7 0
