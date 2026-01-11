Led se je vdrl, v Koseški Bajer padli dve osebi

V Koseškem bajerju v Ljubljani sta danes padli dve osebi, ko se je pod njima vdrl led. Iz ledeno mrzle vode so ju rešili mimoidoči, ki so takoj poklicali pomoč, je za STA povedal očividec.

Že pred prihodom reševalnih služb naj bi ju dva človeka z vrvjo rešila iz vode, poroča Ljubljanainfo. Na kraju posredujejo reševalci, ki ju poskušajo ogreti, prav tako policisti in gasilci.

Po poročanju priče za Ljubljanainfo naj bi šlo za mlad par, ki je drsal po ledu. Po njenih navedbah par ni bil poškodavan, vendar močno podhlajen.