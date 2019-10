Tretji letošnji požar odpadkov v Lenartu gasilo 100 gasilcev

V nedeljo okrog pol šeste ure popoldan so v Lenartu še tretjič letos zagoreli odpadki. Požar je tokrat izbruhnil v industrijskem objektu podjetja Saubermacher v Lenartu, je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje.

Danes ob 11. uri bo generalna direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje in prostor Tanja Bolte na novinarski konferenci predstavila problematiko urejanja in zapiranja odlagališč v Sloveniji in posledice morebitne neureditve tega področja.

Zagorelo je na zunanji deponiji mešanih odpadkov na površini okoli 300 kvadratnih metrov. Posredovali so prostovoljni gasilci iz gasilskih društev Lenart, Sveta Trojica, Selce, Benedikt, Voličina, Sveti Jurij, Osek in Sveta Ana. Skupaj je bilo aktiviranih skoraj 100 gasilcev, ki so požar omejili in pogasili ter površino temeljito prekopali in zalili z vodo.

Gasilci so na kraj požara prihiteli, potem ko se je prek termovizijske kamere oz. avtomatskega protipožarnega sistema sprožil alarm. O požaru so obvestili vse pristojne službe.

Nazadnje je na Saubermacherjevem odlagališču odpadkov v Lenartu zagorelo julija.Takrat je v betonskem boksu zgorelo okoli 100 ton mešanih odpadkov. Vzrok požara pa je bil samovžig.

Prebivalce Lenarta je sicer močno razburil tudi spomladanski obsežen požar v sortirnici nenevarnih odpadkov družbe Salomon. Čeprav so k zaprtju sortirnice pozvali tako na lenarški občini kot v tamkajšnji civilni iniciativi, družba Salomon od začetka maja tam spet izvaja dejavnost.