Črna kronika

Lendavski policisti prijeli v tujini iskanega državljana Romunije

Lendava, 03. 08. 2025 13.58 | Posodobljeno pred 7 dnevi

STA , U.Z.
Lendavski policisti so v Dolgi vasi na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo prijeli državljana Romunije, za katerega je Luksemburg razpisal ukrep predaje ali izročitve.

Zaradi nadaljnjega postopka izročitve ga bodo privedli na Okrožno sodišče v Murski Soboti, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

romun aretacija lendava policisti
