Zaradi nadaljnjega postopka izročitve ga bodo privedli na Okrožno sodišče v Murski Soboti, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.
Črna kronika
Lendavski policisti prijeli v tujini iskanega državljana Romunije
Lendavski policisti so v Dolgi vasi na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo prijeli državljana Romunije, za katerega je Luksemburg razpisal ukrep predaje ali izročitve.
