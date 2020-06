Lepo vreme, več nesreč v gorah. Nekateri planinci neprimerno opremljeni

V soboto pa so moralo gorski reševalci na teren kar petkrat. Ekipe so v zraku in na terenu na Palcu nad Zelenico pomagale planincu z bolezenskimi znaki in na Slemenovi špici, kjer je planinki zdrsnilo na spolzkem melišču. Na Bohinjski Beli je padel plezalec in se poškodoval, je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj Bojan Kos .

Na Zadnjem Voglu so intervenirali bohinjski gorski reševalci. Med fotografiranjem se je tam poškodoval otrok. "Na določenem mestu je stopil preveč nazaj, izgubil ravnotežje in padel z manjše višine," je pojasnil Kos.

Nad Vršičem pa so kranjskogorski gorski reševalci pomagali planincu, ki je zašel s poti med vračanjem s Prisojnika. "Med iskanjem prave poti mu je zdrsnilo in si je pri nekajmetrskem padcu v globino poškodoval nogo," je opisal Kos.

Planinci v gore še vedno slabo opremljeni

Ravno v soboto so policisti gorske policijske enot skupaj z nadzorniki Triglavskega narodnega parka (TNP) v gorah preverjali stanje v planinskih postojankah in kako so opremljeni planinci. Ugotovili so, da so bili na območju Triglavskih jezer planinci pretežno slabo opremljeni. "V razgovorih je večina menila, da je njihova obutev – vsaj do Koče pri Triglavskih jezerih 'še kar ustrezna', saj da znajo hoditi. Takim je težko razložiti, da se nahajajo v gorah in da športni copati niso primerna obutev, saj hitreje pride do zdrsa in najmanj do poškodb gležnjev, ker noga ni stabilna,"je opozori in poudaril Kos ter dodal, da kljub večjemu obisku prijav nesreč ni bilo.