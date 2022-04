Leteli predmeti: policisti so uporabili solzivec, enega policista je odpeljalo reševalno vozilo

Vse skupaj je šlo tako daleč, da je na koncu strasti in predvsem razgrete ljubljanske navijače mirila kar Policija, tudi s solzivcem. "Izpostavljamo kaznivo dejanje, ki smo ga obravnavali, in sicer napad na uradno osebo, ko je ta opravljala naloge varnosti," so v svojem poročilu po tekmi zapisali mariborski policisti.

Neposredno po zaključku tekme je namreč osumljenec, ki so ga na koncu pridržali, vrgel panel prenosne kovinske ograje v policista posebne policijske enote in ga ob tem lahko telesno poškodoval. Kot so še sporočili s PU Maribor, so policista z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, osumljenca pa so policisti prijeli in ga bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.