Letos v rokah Policije že 171 tihotapcev, ki so prevažali 1212 migrantov

Slovenska policija je letos do 12. septembra obravnavala 183 kaznivih dejanj, v katerih je bilo prijetih 171 tihotapcev ljudi s 1212 nezakonitimi migranti. 152 tihotapcev je bilo tujcev, 19 pa slovenskih državljanov. Zoper vse osumljene so bile podane kazenske ovadbe, sodišča pa so kasneje zoper 137 osumljenih tihotapcev odredila tudi pripor. Na podlagi dosedanjih ugotovitev je Slovenija sicer za ilegalne migrante še vedno le tranzitna država, tihotapska pot namreč poteka po t. i. zahodni balkanski poti skozi Slovenijo in naprej proti Italiji, manjši del pa proti Avstriji.

Slovenska policija izvaja vse zakonite ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj tihotapljenja ilegalnih migrantov, med katerimi so tudi preiskave organiziranih kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem. Le v letošnjem letu je Policija do 12. septembra obravnavala kar 183 tovrstnih kaznivih dejanj.

icon-expand FOTO: PU Koper icon-chevron-left icon-chevron-right

V njih je bilo prijetih 171 tihotapcev: 31 državljanov Srbije, 19 Slovencev, 16 državljanov BiH, 13 Hrvaške, 11 Turčije. Še 10 je bilo Kosovčanov in Ukrajincev, osem Italijanov, sedem Romunov in pet Albancev. Med njimi so bili tudi štirje prebivalci Indije, Pakistana in Nemčije, trije Bolgarije, Severne Makedonije in Sirije, po dve osebi pa sta imeli afganistansko, moldavijsko, rusko ali litovsko državljanstvo. Ob tem pa so prijeli še enega Avstrijca, Belorusa, Francoza, Gruzijca, Iračana, Irančana, Kitajca, Latvijca, Poljaka, Švicarja, Turkmenistanca in enega Američana. 152 tujcev in 19 slovenskih državljanov je tihotapilo 1212 nezakonitih migrantov. Zoper vse osumljene so bile podane kazenske ovadbe, zoper 137 osumljenih tihotapcev pa je bil v nadaljevanju s strani sodišč odrejen pripor, so sporočili s Policijske uprave Koper. Policija ob tem zagotavlja, da problematika nedovoljenih migracij ostaja med njihovimi prioritetnimi nalogami, "zato velik poudarek dajemo predvsem proaktivnemu delu Policije". Kot so pojasnili, to delajo predvsem z lastnim zaznavanjem problematike, prav tako pa tudi z intenzivnim mednarodnim sodelovanjem z Europolom in tujimi policijami.

icon-expand Prijeti tihotapci FOTO: PU Koper

"Na podlagi dosedanjih ugotovitev Slovenija za ilegalne migrante še vedno ostaja le tranzitna država, tihotapska pot poteka po t. i. zahodni balkanski poti skozi Slovenijo in naprej proti Italiji, manjši del pa proti Avstriji," so dejali. Organizacija tihotapstva ilegalnih migrantov skozi Slovenijo poteka na različne načine, tako peš po gozdovih kot s prevozom v osebnih, kombiniranih in tovornih vozilih ter v skritih delih le-teh, so še pojasnili. Skupine ilegalnih migrantov, ki jih tihotapci vodijo peš ali vozijo v vozilih, so običajno velike od dveh do 25 migrantov. A kot so sporočili s PU Koper, so v preteklosti evidentirali tudi primere ekstremno velikih skupin v kombiniranih in tovornih vozilih. Izpostavili so več primerov, med katerimi se je zadnji zgodil prav v torek, ko so novogoriški policisti na območju PU Nova Gorica ustavili voznika, državljana BiH, ki je imel na vozilu priklopljeno prikolico za prevoz vozil. V vozilu so našli štiri ilegalne migrante, državljane Indije.

Koprski policisti so ob tem izpostavili tudi primer iz letošnjega julija, ko so policisti PU Novo mesto uspešno prijeli slovenskega državljana, ki je v tovornem delu kombiniranega vozila tihotapil 39 ilegalnih migrantov, ter državljana Srbije, ki je prav tako v tovornem delu kombiniranega vozila tihotapil 31 ilegalnih migrantov. Oba tihotapca so privedli pred preiskovalnega sodnika, ki jima je odredil pripor. Mesec kasneje pa so murskosoboški policisti uspešno prijeli voznika in sopotnika tovornega vozila, ki sta v tovornem delu vozila poskušala v Slovenijo pretihotapiti kar 62 ilegalnih migrantov. Oba tihotapca so privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zoper njiju odredil pripor. Za nevarno pot odštejejo od 300 pa tudi do 14.000 evrov Policisti PU Ljubljana so konec junija uspešno zaključili večjo mednarodno preiskavo organizirane kriminalne združbe, ki je po balkanski poti tihotapila ilegalne migrante. Na območju Ljubljane in Nove Gorice so prostost odvzeli štirim osumljencem, pri katerih so bile na podlagi odredbe sodišča opravljene hišne preiskave. Šestim osebam je bila medtem podana kazenska ovadba; trem tujcem in trem državljanom Slovenije. Očitali so jim najmanj 12 kaznivih dejanj. Štirim osumljencem so nato odredili pripor.