Letošnje leto v znamenju poslabšanja prometne varnosti

Leto 2025 je zaznamovalo poslabšanje prometne varnosti. Doslej se je zgodilo 88 prometnih nesreč s smrtnim izidom (lani v istem obdobju 68), 27 smrtnih žrtev pa so povzročili vozniki pod vplivom alkohola. Do 3. decembra so zabeležili 1367 prometnih nesreč, v katerih so vozniki vozili pod vplivom alkohola, so povedali na mednarodni konferenci.

"Leto, ki se izteka, žal zaznamuje poslabšanje prometne varnosti na naših cestah," je v uvodnem nagovoru na današnji mednarodni konferenci Vožnja pod vplivom alkohola ali drog in varnost prometa povedala v. d. direktorice Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) Saša Jevšnik Kafol. Edina prava pot do večje varnosti in manjšega števila žrtev pa je po njenih besedah ničelna toleranca alkohola v prometu. Ob tem je dodala, da mladi vse pogosteje prevzemajo vlogo odgovornih voznikov. "To kaže, da se ozaveščenost krepi, a pot do trajnih sprememb je seveda še dolga," je še dejala. Po besedah Jevšnik Kafolove skrb zbujajo tudi razprave o morebitni legalizaciji konoplje za osebno rabo. Izkušnje iz tujine namreč kažejo, da se je v državah, ki so sprejele takšno ureditev, število nesreč pod vplivom THC občutno povečalo. "Zato želimo jasno poudariti, da pravica posameznika nikoli ne sme pretehtati nad pravico drugih do varnosti in življenja," je sklenila.

FOTO: Shutterstock

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh pa je dodal, da moramo za dosego cilja nič mrtvih in nič poškodovanih v prometu biti brezkompromisni na področju psihofizičnega stanja voznikov. Izpostavil je, da resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa do leta 2030 predvideva konkretne in stroge ukrepe za kršitelje, ki presegajo zgolj opozarjanje. Resolucija tako med drugim predvideva preučitev možnosti dviga regresnih zahtevkov za povzročitelje najhujših nesreč pod vplivom substanc. "Sporočilo mora biti jasno: neodgovorno ravnanje ima visoko ceno, ne le moralno, ampak tudi finančno," je dejal Rajh. "Alkohol na slovenskih cestah na splošno ostaja eden izmed glavnih dejavnikov nastanka prometnih nesreč," je povedala vodja sektorja za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu na AVP Saša Kuhar. Letos so zabeležili 1367 prometnih nesreč, v katerih so vozniki vozili pod vplivom alkohola, in 74 prometnih nesreč, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom psihoaktivnih snovi. Raziskava AVP iz leta 2024 je pokazala, da je v tem letu 54 anketirancev zaužilo kanabis, 21 odstotkov vprašanih je zaužilo kokain, 14 odstotkov pa jih je zaužilo ekstazi. "Najbolj zastrašujoč podatek je bil ta, da so po tistem, ko so zaužili drogo, tudi sedli za volan," je še povedala Kuharjeva. V anketi so ugotovili 41 takšnih primerov, 48 odstotkov vprašanih pa je za volan sedlo po tistem, ko so zaužili tako alkohol kot tudi drogo ali psihoaktivno substanco.

Alkohol na slovenskih cestah ostaja eden izmed glavnih dejavnikov nastanka prometnih nesreč. FOTO: Shutterstock icon-expand